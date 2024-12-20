Telepolis: Россия и Индия перехитрили Запад

В Германии считают, что Россия и Индия перехитрили Запад

Государства Запада ввели санкции против Российской Федерации, рассчитывая, что под давлением ограничений экономика России не выдержит. Особое внимание уделялось ограничению экспорта энергоресурсов, которые приносят значительный доход Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

По мнению немецких аналитиков, Кремль применил хитрую стратегию в ответ на санкции, что вызвало недовольство западных стран, говорится в материале издания Telepolis.

"У нас настолько хорошие отношения, что я думал, вы меня и так поймёте", — пошутил Владимир Путин в начале встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Казани, когда забыл сделать паузу, необходимую для перевода", — отмечает автор немецкого издания.

Он обратил внимание, что эта шутка Путина имеет скрытый смысл: она подчёркивает, что между Россией и Индией сложились крепкие отношения на высоком уровне.

Это позволяет сторонам принимать взаимовыгодные решения, что вызывает недовольство на Западе.

В последнее время Россия и Индия активно сотрудничают, особенно в сфере торговли энергоресурсами. Москва поставляет большое количество нефти индийским компаниям, которые затем перепродают её в другие страны, включая западные.

По словам автора материала, такая стратегия вызывает недовольство у тех, кто вводил санкции против России.

"Запад перехитрили", — полагает он.

Индия поддерживает хорошие отношения не только с Россией, но и с её оппонентами на Западе. Последние критикуют Индию за сотрудничество с Россией, но не могут ничего с этим поделать. Если Индия прекратит покупать российскую нефть, цены на энергоресурсы вырастут по всему миру, чего США и их союзники не хотят.

Ранее стало известно, что Россия и Индия заключили крупную сделку. Стороны договорились о поставках около 500 тысяч баррелей сырой нефти в день индийскому оператору нефтеперерабатывающих заводов Reliance. На данный момент это крупнейшая энергетическая сделка между двумя странами.

На российскую нефть приходится более трети импорта энергоносителей Индией. Эта страна стала крупнейшим импортёром российской сырой нефти. И в Нью-Дели выражают заинтересованность в продолжении сотрудничества.