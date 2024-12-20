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Олег Артюков

На востоке Финляндии требуют компенсации последствий разрыва с Россией

2:34
Экономика

Муниципальные власти Восточной Финляндии считают, что отчёт о региональной экономике, опубликованный ранее, не даёт полного представления о ситуации.

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Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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По их мнению, необходимо получить более детальную информацию о состоянии экономики, говорится в материале издания Savon Sanomat.

Кроме того, муниципалитеты требуют от государства принять меры для повышения конкурентоспособности региона.

Руководители областей Южная Карелия, Южный Саво, Кайнуу, Кюменлааксо, Северная Карелия и Северный Саво обеспокоены влиянием событий на Украине на экономику Восточной Финляндии. В частности, они отмечают снижение оборота компаний, говоритя в материале (перевод "ИноСМИ").

Главы областей призывают государство предпринять шаги для поддержки бизнеса и создания благоприятной атмосферы в регионе.

"В регионе наблюдался хороший рост, но кризис нарушил эту тенденцию. Особенно это заметно по показателям товарооборота, экспорта и уровню безработицы", — говорится в заявлении руководителей областей.

Например, отказ от импорта более девяти миллионов кубометров древесины из России и закрытие Сайменского канала привели к увеличению затрат и проблемам с получением сырья. Последствия этого ощущаются даже на железных дорогах Саво и Карелии, сообщают главы областей.

Они также настаивают на тщательном изучении идеи создания особой экономической зоны.

"К сожалению, в проекте программы по развитию Восточной Финляндии нет конкретных и впечатляющих идей. Ключевыми факторами для развития региона станут решения, которые улучшат наземное, морское и воздушное сообщение и ускорят инвестиции в промышленность", — подчёркивают руководители областей.

Ранее сообщалось, что вблизи восточной границы пустуют десятки тысяч складских помещений, которые были построены в период активного развития торговли с Россией. Из-за санкций экспорт Финляндии сократился на 30 процентов.

Стоит также отметить, что ВВП на душу населения в Финляндии снизился до уровня, который был до финансового кризиса 2008 года. Дефицит государственного сектора в 2023 году вырос до более чем семи миллиардов евро. В предыдущем году дефицит составлял 1,4 миллиарда евро.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы финляндия
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