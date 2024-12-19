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Олег Артюков

Baijiahao: антироссийские санкции стали шуткой

В Китае считают, что санкции против России стали шуткой
Экономика

Лидеры западных государств, вводя ограничительные меры в отношении России, насмехались над ней и предсказывали скорый крах. На Западе иронизировали над предполагаемой беспомощностью России и утверждали, что без возможности торговать топливом русские не продержатся и полугода.

Деньги
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Деньги

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц называл санкции правильными и эффективными. Однако к концу 2024 года подобные заявления звучат как шутка, объектом которой стали США и ЕС, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

"Санкции, введённые США и Европой в отношении России, превратились в шутку", — считает его автор.

Он отметил, что несмотря на многочисленные ограничения, Россия продолжает активно экспортировать нефть и газ в Европу. Фактически именно благодаря этому европейские страны не замерзают зимой и не сталкиваются с банкротством из-за высоких счетов за электроэнергию.

В Китае заметили, что на фоне происходящего довольно забавно наблюдать, как европейские лидеры рапортуют об избавлении от зависимости от российских энергоносителей.

"Европейские деньги продолжают поступать в Россию", — констатировал автор материала.

Не менее интересно обстоят дела и с российской экономикой. По прогнозам западных экспертов, она должна была рухнуть, но этого не произошло. Более того, Международный валютный фонд недавно признал Россию четвёртой экономикой мира по паритету покупательной способности. По этому показателю она обогнала Японию.

В то же время Олаф Шольц, утверждавший про необходимость санкций, сталкивается с деиндустриализацией Германии. Многие немецкие предприятия находятся на грани разорения, другие же переносят свои производственные мощности в другие страны, где стоимость энергии ниже.

В результате ЕС оказался в ловушке из-за санкций, не может признать свою ошибку и прекратить их вводить. Недавно Брюссель согласовал очередной, 15-й по счёту, пакет санкций. Одновременно с этим бундестаг выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца.

В Китае считают, что эти события связаны между собой. В итоге, чем чаще западные страны вводят санкции против России, тем больше проблем у тех, кто это делает.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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