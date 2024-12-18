В Польше удивились качеству инфраструктуры в России

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Запада ввели против России ограничительные меры, которые должны были привести к экономическому коллапсу. На фоне этих санкций регулярно звучат заявления о кризисе в России, вызванном действиями США и ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Казань

Однако реальная ситуация в стране, похоже, весьма отличается от того, что ожидал Запад, говорится в материале польского издания Legaartis.

"Россия находится в хорошем состоянии, несмотря на санкции", — подчёркивает автор материала.

Обозреватель Legaartis отмечает, что даже западные журналисты всё чаще говорят о России в позитивном ключе.

Например, ирландский публицист Чей Боуз недавно заявил, что против России было введено беспрецедентное количество санкций, но экономика страны продолжает процветать. Это противоречит тому, что пишут западные СМИ.

"По мнению журналиста, всё, что говорится о России в "проплаченных" западных СМИ, является ложью и манипуляцией", — отмечает автор Legaartis.

Он тоже полагает, что западные медиа скрывают правду о ситуации в России. В частности, они игнорируют тот факт, что в стране активно развивается инфраструктура.

Даже в условиях санкций строятся новые станции метро и открываются новые линии, реализуются крупные проекты по развитию дорог. Это невозможно для страны, экономика которой находится на грани краха.

"Для жителя Запада скорость и качество развития инфраструктуры здесь кажутся невероятными — новые линии метро, мосты без задержек и драматизма", — отмечает автор материала.

Напомним, недавно Евросоюз ввёл очередной, уже 15-й по счёту пакет ограничительных мер в отношении России. И уже анонсирован 16-й пакет санкций. Более того, в ЕС вновь начали дискуссию о том, чтобы конфисковать замороженные активы России. Они оцениваются в 300 миллиардов долларов.

Впрочем, у идеи конфискации активов по-прежнему много противников. Которые считают непредсказуемыми последствия возможной конфискации. Например, для курса евро и реакции третьих стран, активы которых находятся в странах Евросоюза.

Но очевидно, что так просто от этой идеи еврочиновники не откажутся. Хотя бы по той причине, что средства на так называемую поддержку Украины из бюджетов стран сообщества находить с каждым разом всё сложнее.