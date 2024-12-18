Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Польше удивились качеству инфраструктуры в России

2:37
Экономика

Страны Запада ввели против России ограничительные меры, которые должны были привести к экономическому коллапсу. На фоне этих санкций регулярно звучат заявления о кризисе в России, вызванном действиями США и ЕС.

Казань
Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Казань

Однако реальная ситуация в стране, похоже, весьма отличается от того, что ожидал Запад, говорится в материале польского издания Legaartis.

"Россия находится в хорошем состоянии, несмотря на санкции", — подчёркивает автор материала.

Обозреватель Legaartis отмечает, что даже западные журналисты всё чаще говорят о России в позитивном ключе.

Например, ирландский публицист Чей Боуз недавно заявил, что против России было введено беспрецедентное количество санкций, но экономика страны продолжает процветать. Это противоречит тому, что пишут западные СМИ.

"По мнению журналиста, всё, что говорится о России в "проплаченных" западных СМИ, является ложью и манипуляцией", — отмечает автор Legaartis.

Он тоже полагает, что западные медиа скрывают правду о ситуации в России. В частности, они игнорируют тот факт, что в стране активно развивается инфраструктура.

Даже в условиях санкций строятся новые станции метро и открываются новые линии, реализуются крупные проекты по развитию дорог. Это невозможно для страны, экономика которой находится на грани краха.

"Для жителя Запада скорость и качество развития инфраструктуры здесь кажутся невероятными — новые линии метро, мосты без задержек и драматизма", — отмечает автор материала.

Напомним, недавно Евросоюз ввёл очередной, уже 15-й по счёту пакет ограничительных мер в отношении России. И уже анонсирован 16-й пакет санкций. Более того, в ЕС вновь начали дискуссию о том, чтобы конфисковать замороженные активы России. Они оцениваются в 300 миллиардов долларов.

Впрочем, у идеи конфискации активов по-прежнему много противников. Которые считают непредсказуемыми последствия возможной конфискации. Например, для курса евро и реакции третьих стран, активы которых находятся в странах Евросоюза.

Но очевидно, что так просто от этой идеи еврочиновники не откажутся. Хотя бы по той причине, что средства на так называемую поддержку Украины из бюджетов стран сообщества находить с каждым разом всё сложнее. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Авито Путешествия подвели итоги года на рынке краткосрочной аренды жилья в России
Секреты восстановления земли после выращивания цветов
Пересолили салат? Вот как исправить вкус за минуту
Трамп может перекрыть денежный поток на Украину, считает политолог
10 необычных дверей, которые сделали автомобили уникальными
Космос на остановке: художник сделал подарок 90-летнему герою
Чем грозит глобальное потепление: прогнозы ученых на ближайшие десятилетия
Прохор Шаляпин проехался по улицам Москвы на тройке лошадей
Как хранить мячи, лыжи и другой спортинвентарь?
Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию
Сейчас читают
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Авто
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду Аудио 
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Экономика и бизнес
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Секреты московских парков: чем заняться зимой
Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию
Лариса Гузеева вышла на связь из-за границы: мне нет веселья
Холодильник — идеальное место для хранения семян
Эффект плато: что это и как с ним справиться
100 тысяч солдат могут поехать на Украину. Какие у Запада планы на случай завершения конфликта?
Собаки, которые не нарушат покой: лучшие породы для городской жизни
ВСУ пытались ударить по Ростову ракетами
Экспресс-макияж в пути: что нужно, чтобы выглядеть безупречно
Кто в группе риска: профессии с низким шансом заболеть Альцгеймером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.