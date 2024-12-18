Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет?

4:29 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки Услуги

Страны ЕС, имеющие выход в Балтийское и Северное моря, договорились проверять страховки у судовладельцев "теневого флота", перевозящих российскую нефть.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

12 стран ЕС будут проверять страховки у судов с российской нефтью

Решение о проверке страховых полисов у танкеров "теневого флота" принято в рамках 15-го пакета санкций ЕС, объявленного в понедельник, 16 декабря. Посмотрим, как это будет делаться, потому что Договор о свободе судоходства не позволяет никому просто так останавливать, а тем более задерживать суда.

Пока СМИ пишут, что Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Прибалтики будут только запрашивать и собирать информацию у подозреваемых судов ( везут санкционную российскую нефть, купленную по цене ниже 60 долларов за баррель), проходящих через Ла-Манш, Датские проливы, пролив между Данией и Швецией, а также Финский залив. Судовладельцы могут отказываться, и это тоже будет регистрироваться. Эстония уже начала запрашивать такие сведения, но по состоянию на июль и август она получала ответы только от 40% проходящего флота, сообщил Bloomberg в сентябре.

Для РФ важно, чтобы под угрозой не оказались поставки топлива в Калининград, тогда это будет "казус бели". Однако пока европейцы решаются в качестве наказания лишь объявить санкции этим судам, их задержание не предусматривается.

Статистика показывает, что "старые суда" и данные о разливах нефти не коррелируются

Мера принята странами ЕС под предлогом того, что танкеры "теневого флота" изношены и гипотетически разлившаяся нефть может причинить Балтийскому и Северному морям экологический ущерб. Однако исследования показывают, что европейские продавцы и покупатели используют множество судов, более возрастных, чем те, которые задействует Россия. А данные о разливах нефти из танкеров показывают, что их число и объёмы за последние 15 лет неуклонно снижались. Так что возраст танкеров, по крайней мере в диапазоне от 0 до 30 лет, практически никакого влияния в этом вопросе не имеет.

Поэтому решение "защитников" Балтийского и Северного морей чисто политическое, и оно призвано лишить РФ средств финансирования СВО.

Теневой флот в тени только для западников

"Теневой флот" (нероссийской приписки) давно научился обходить санкции ЕС. Этим судам запрещено заходить в европейские порты и пользоваться их услугами, но они и так туда изначально не заходят. "Теневой флот" пользуется услугами не западных страховщиков, а других юрисдикций. Судовладельцы, оказывающие такие услуги, отключают транспондеры и в море переливают нефть в другие суда, часто смешивая, и она становится уже не российской. Или раз в год меняют название судна и порт приписки. Для участников фьючерсной торговли вышеизложенная новость — фоновый шум, который не влияет на цены на нефть.

Россия уже нашла выход

По итогам 2023 года главными импортёрами нефти из РФ стали азиатские страны, в первую очередь Китай (47%) и Индия (32%).

Если к санкциям ЕС присоединятся США, то это кратковременно может повлиять на "теневых" перевозчиков и доля российской нефти на мировом рынке в какой-то момент снизится. Но это приведёт к росту мировых цен на топливо, что будет болезненным для американцев.

На днях стало известно, что "Роснефть" заключила десятилетнее соглашение с индийским нефтеперерабатывающим заводом Reliance на поставку около 500 тысяч баррелей в сутки. Скорее всего, через некоторое время РФ подпишет ещё ряд подобных договоров, что обеспечит долгосрочные поставки, не зависящие от конъюнктуры. Ну а ЕС будет платить втридорога за реэкспорт российского топлива и продолжать терять конкурентоспособность.

В федеральный бюджет РФ от продаж нефти ежегодно поступает около 7 трлн рублей. Примерно 75% добываемой в стране нефти идёт на экспорт.

Уточнения

Теневой флот России — корабли, используемые для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России в обход санкций, введённых в связи со вторжением России на Украину.

