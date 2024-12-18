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Олег Артюков

Евросоюз наращивает импорт природного газа из России

Доля российского газа в импорте ЕС снова растёт
4:26
Экономика

После двухлетнего периода сокращения доля российского газа в импорте Европейского союза снова начала расти, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Еврокомиссии.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

В первом квартале 2022 года доля российского газа составляла около 34 процента от общего объёма импорта. К концу второго квартала 2023 года этот показатель снизился до 14 процентов.

По данным Еврокомиссии, в первом квартале текущего года доля российского газа в импорте ЕС увеличилась до 19 процентов. Россия уступила по этому показателю только Норвегии (34%) и США (20%), опередив Алжир (13%) и другие страны (14%).

Аналитический центр Bruegel также подтверждает эти данные. По его информации, в конце прошлого года импорт газа из России в Европейский союз ежемесячно составлял примерно один миллиард долларов, тогда как в начале 2022 года этот показатель был на уровне 16 миллиардов долларов.

Среди крупнейших покупателей российского топлива остаются Австрия, Словакия и Венгрия. Крупные потребители энергоресурсов, такие как Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия, продолжают импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) на танкерах. Часть СПГ затем смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети.

По мнению обозревателей Bloomberg, несмотря на обещание не использовать российские углеводороды, Германия также может получать газ из России.

В октябре страны ЕС заплатили за СПГ из России 701,5 миллиона евро, что на 28 процентов больше, чем в сентябре 2023 года, и на 26 процентов больше, чем в октябре 2022 года. Это максимальный показатель с ноября 2022 года, когда на оплату поставок российского СПГ было потрачено 719 миллионов евро.

Основными импортёрами стали Франция (366 миллионов евро, максимум с декабря 2022 года), Испания (141,5 миллиона евро) и Нидерланды (93,6 миллиона евро). Бельгия сократила закупку СПГ из России почти вдвое по сравнению с сентябрём — до 73,1 миллиона евро.

В октябре Европейский союз также импортировал российский трубопроводный газ на сумму 603 миллиона евро, что является минимальным показателем с июня 2023 года. Лидерами по закупкам стали Венгрия (231 миллион евро, максимум с января 2023 года), Греция (150 миллионов евро) и Словакия (124 миллиона евро). Статистика по Австрии не раскрывается, а Италия снизила импорт газа из России до 85 миллионов евро, что является минимальным показателем с начала года.

Суммарно за октябрь Евросоюз приобрёл у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на шесть процентов меньше, чем в предыдущем месяце, и на 21 процент больше, чем в октябре 2022 года. Россия заняла второе место среди поставщиков газа в ЕС с долей в 21,2 процента, тогда как в сентябре этот показатель составлял 23,76 процентов.

На первое место вновь вернулся Алжир с долей 21,6 процента и объёмом поставок в Европу в размере 1,32 миллиарда евро. США с поставками своего СПГ остаются на третьем месте с 19 проценами и 1,17 миллиарда евро. Норвегия заняла четвёртое место с 13 процентами и 777 миллионами евро. Замыкает пятёрку лидеров Азербайджан с семью процентами и 431 миллионом евро.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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