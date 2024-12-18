В Германии заявили о хронической слабости экономики страны

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика Германии переживает не лучшие времена. По данным Института экономических исследований Ifo, индекс делового климата в декабре снизился на 0,9 пункта и достиг самого низкого значения с мая 2020 года.

Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Олаф Шольц (первый мэр города Гамбург

Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 85,5 пункта, но он упал до 84,7. При этом компании стали ещё более пессимистично оценивать своё будущее. Однако оценка текущей ситуации несколько улучшилась, отмечают в Ifo.

"Слабость германской экономики стала хронической", — прокомментировал результаты глава Ifo Клеменс Фюст.

Индекс делового климата Ifo рассчитывается на основе опроса около девяти тысяч предприятий Германии и считается основным показателем, характеризующим экономическую конъюнктуру страны.

Германия переживает серьёзный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась до 2,2 процентов в годовом выражении. Уровень инфляции растёт уже второй месяц подряд.

Эксперты Бундесбанка прогнозируют сокращение ВВП страны на 0,2 процента в текущем году и незначительный рост на 0,2% процента в 2025 году. Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году до 0,2 процентов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что экономика Германии приближается к "точке невозврата", учитывая текущие показатели.

Экономика ФРГ уже пять лет находится в состоянии стагнации, и власти не могут изменить ситуацию. Сейчас её размер на пять процентов меньше, чем мог бы быть при сохранении тенденции роста до пандемии коронавируса, подсчитал Bloomberg.

Падение ВВП в основном связано с энергетическим кризисом и проблемами с экспортом. Большую часть дефицита будет сложно компенсировать из-за таких факторов, как потеря дешёвых энергоносителей из России и неспособность ключевых игроков автомобильного рынка — Volkswagen и Mercedes-Benz Group — догнать китайских производителей.

Агентство обратило внимание на внутренние проблемы немецких автокомпаний. Например, затянувшийся конфликт Volkswagen с лидерами профсоюзов мешает наладить работу в корпорации в условиях интенсивной конкуренции с китайским конгломератом BYD Co.

По подсчётам Bloomberg, в результате экономического спада каждое немецкое домохозяйство теряет около 2500 евро в год.