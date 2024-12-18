Каллас вернула в повестку ЕС полную конфискацию активов ЦБ РФ

4:00 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Банки

Содержать Украину западным спонсорам становится всё дороже, а денег в казне нет, поэтому Евросоюз вернулся к рассмотрению вопроса о полной конфискации российских государственных активов.

Фото: www.flickr.com by United States Mission Geneva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Конфискация активов ЦБ РФ снова рассматривается в Евросоюзе

По данным агентства Вoomberg, инициатива вернуться к полной конфискации российских государственных активов в ЕС исходит от нового лидера европейской дипломатии, известной эстонской русофобки Каи Каллас, которая не хочет искать этому юридическое обоснование. Однако многие в ЕС этим занимаются, потому что риски высоки.

Bloomberg отмечает, что ожидается вал судебных исков от ЦБ РФ, так как, согласно международному праву, государственные активы имеют иммунитет. Правило отражено в законодательстве стран по всему миру, в том числе в законе США об иммунитетах иностранных суверенов, недавно подобный закон принят в Китае.

Краткосрочные риски Евросоюза — суды и потеря статуса евро

Против конфискации выступают

Германия,

Бельгия

и Люксембург.

Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, в котором находятся около 180 млрд евро из замороженных российских активов, предупредил, что ЕС должен будет взять на себя ответственность за обязательства по судебным издержкам.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были арестованы, но через пару лет Россия приходит, стучится в дверь и говорит: "Я хочу вернуть свои ценные бумаги", — в то время как её активы в виде ценных бумаг исчезли", — сказала генеральный директор депозитария Валери Урбэн.

Также в ЕС изучают, как возможная конфискация скажется на евро и оттоке капитала из Европы. Евро и так теряет позиции в пользу юаня как резервная валюта, но в Азии могут положиться на свои депозитарии, например, в Гонконге. Выиграет Пекин и, что ещё важнее, БРИКС, который, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, возьмётся за создание своей резервной валюты.

Сейчас спонсоры Киева одобрили механизм, в котором используется прибыль от замороженных российских активов, с неё начисляется налог на отдельный счёт, эти деньги будут использоваться для поддержки кредитного пакета в размере 50 млрд евро.

Долгосрочные риски в ЕС не рассматриваются

Россия в случае конфискации ответит не только исками в международные суды, но и симметричным изъятием западных активов.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ, который определяет её порядок. Российская Федерация или Центральный банк могут обратиться в российский суд с просьбой определить, была ли её собственность необоснованно арестована, и потребовать компенсации. Затем суд постановит передать компенсацию в виде западных активов или имущества в России из списка, который будет составлен правительственной комиссией России по продаже зарубежных активов.

Активы многих иностранных инвесторов, включая частные лица и крупные инвестиционные фонды США и ЕС, хранятся в РФ на специальных счетах "типа C". Деньги с этих счетов не могут быть переведены из России без разрешения российских властей.

Русофобия затмевает разум, что мешает оценивать долгосрочные риски. К ним относятся:

потеря союзников в западном блоке и распад последнего,

дальнейшая дискредитация западных резервных валют,

повышение престижа главного конкурента — Китая, юанизация экономик Глобального Юга,

угроза активам США и ЕС по всему миру.

При этом миллиарды долларов Украину не спасут, главный фактор её поражения — это обвал фронта из-за того, что некому воевать.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности с 1 декабря 2024 года. В прошлом — премьер-министр Эстонии (2021—2024).



Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции— особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.



Конфискация— принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.

