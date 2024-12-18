Сухой Суперджет 100. Российский региональный самолёт расправляет крылья

4:19 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Количество полётов на российском самолёте Суперджет 100 с января по ноябрь 2024 года выросло почти на 20 процентов.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт Sukhoi Superjet 100

Данный результат по сравнению с тем же периодом прошлого года в количественном выражении равно 134,4 тысяч, а вот число инцидентов с отказом авиационной техники на данном типе воздушного судна, снизилось на 2,5 процента, сообщает Росавиация.

О чём речь

Сухой Суперджет 100 (SSJ100) — это российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт, разработанный компанией "Гражданские самолёты Сухого". Он предназначен для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность до 4600 км.

История создания и развития

Разработка Superjet-100 началась в начале 2000-х годов с целью создания современного регионального самолёта, способного конкурировать с западными аналогами. Первый полет самолёта состоялся в 2008 году, а в 2011 году он был сертифицирован и начал коммерческую эксплуатацию.

Что в имени тебе моём

Самолёт именуют по-разному. На сайте Объединённой авиакорпорации он и Superjet-100, и "Суперджет 100", и SSJ-100. На сайтах компаний, которые эксплуатируют лайнер, иногда обозначают его как "Сухой Суперджет 100". "Аэрофлот" называет его SSJ100. Кстати, есть ещё один вариант — с формальной точки зрения верный. RRJ-95 (Russian Regional Jet — российский региональный самолёт) — обозначение воздушной машины в сертификате. Разрабатывались три варианта по размеру (RRJ-60, RRJ-75 и RRJ-95 — по числу пассажиров).

В процессе развития самолёт переименовали в Sukhoi Superjet 100, число мест округлили. Тем более что самолёт можно довести даже до 108 пассажиров. И в итоге самолёт раскручивался под брендом SSJ-100.

Характеристики и преимущества

Высокий уровень комфорта: салон самолёта спроектирован с учетом потребностей пассажиров, предлагая просторные сиденья и современное оборудование.

Экономичность: Суперджет-100 отличается высокой топливной эффективностью, что снижает эксплуатационные расходы авиакомпаний.

Современные системы: самолёт оснащён новейшими системами управления и навигации, что повышает безопасность полётов.

Аэродинамическая эффективность: оптимальная форма фюзеляжа и крыла обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление и высокую экономичность.

Применение

Superjet-100 сегодня используется многими российскими и зарубежными авиакомпаниями для выполнения региональных и местных рейсов. Самолёт пользуется популярностью благодаря своей надёжности, экономичности и комфорту.

Самолёт будущего

Несмотря на свои несомненные достоинства, Суперджет 100 в силу своей молодости столкнулся с рядом проблем, включая санкции, которые осложнили поставку некоторых компонентов. Однако российская авиационная промышленность продолжает работать над развитием этого самолёта и его дальнейшей модернизацией.

Перспективы

Будущее самолёта Sukhoi Superjet 100 связано с:

Разработкой новых модификаций: планируется создание новых версий самолёта с увеличенной дальностью полёта и улучшенными характеристиками.

Расширением географии поставок: Суперджет 100 имеет потенциал для завоевания новых рынков в Азии, Латинской Америке и других регионах.

Импортозамещением: в условиях санкций Россия активно работает над заменой импортных компонентов на отечественные аналоги.

Вывод

Sukhoi Superjet 100 — это важный шаг в развитии российской авиапромышленности. Несмотря на трудности, этот самолёт имеет большой потенциал и может стать одним из лидеров на мировом рынке региональных самолётов.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации).



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Сухой Суперджет 100 | Sukhoi Superjet 100 Региональный пассажирский самолет