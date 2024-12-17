Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Asia Times: выпады Трампа против БРИКС могут пошатнуть господство доллара

Политика Трампа в отношении БРИКС способна пошатнуть господство доллара
2:27
Экономика

Политика, которую собирается проводить избранный президент США Дональд Трамп, может ускорить создание новой валюты БРИКС. И она способна бросить вызов господству доллара, говорится в материале издания Asia Times.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Спустя всего неделю после того, как Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины на сторонников единой валюты БРИКС, большинство из них поспешили отказаться от этой идеи. Так, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на форуме в Нью-Дели: "В настоящее время нет никаких предложений о введении единой валюты БРИКС. Поэтому я не совсем понимаю, на чём основано замечание Трампа".

Однако действия новой администрации Белого дома могут приблизить создание единой валюты БРИКС. Прежде всего, речь идёт о попытках Трампа вернуть американское превосходство. Его неуклюжая тактика в отношении развивающихся стран только укрепит их стремление к объединению. А вместе они способны подорвать глобальный порядок, контролируемый США.

В последние годы США стремились заручиться международной поддержкой, создавая коалиции против таких лидеров, как Китай, особенно в области высокотехнологичных товаров. Однако одностороннее давление со стороны Трампа, включая введение пошлин, может только стимулировать страны БРИКС к ускорению движения к новому мировому порядку, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Конечно, до создания единой системы ещё далеко. Например, Москве всё ещё сложно использовать миллиарды долларов, накопленные в Индии из-за западных санкций. Однако самая густонаселённая страна в мире продолжает поддерживать тесные связи с Россией, в том числе заключив крупную сделку с "Роснефтью" о поставках на сумму почти 13 миллиардов долларов в год. Это делает индийский рынок основным покупателем российской нефти.

В целом Индия предпочитает не вмешиваться в отношения сверхдержав, одновременно поддерживая прочные связи как с Вашингтоном, так и с Москвой. Учитывая экономический потенциал Индии и её важность для мирового роста, её внешняя политика будет играть ключевую роль в любой международной кампании по отказу от доллара. Такие страны Азии, как Малайзия и Индонезия, уже начали сближаться с БРИКС и Китаем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс
Обсудить
Новости Все >
Ноотропные препараты попали под видом БАДов на маркетплейсы
Как сохранить погреб сухим и чистым круглый год
Судебные тяжбы привели к смене названия компании Ёбидоёби
Нельзя откладывать ремонт этих автомобильных дефектов
Художественная гимнастика: в чём польза и с какого возраста можно отдать ребёнка
Как ускорить рост волос с помощью простых процедур
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях бескетболиста
Секреты мастеров: как заменить обивку стула и не испортить его
Волочкова призвала прекратить травлю Седоковой после смерти бывшего мужа: я видела её слёзное интервью
Актриса Ангелина Стречина рассказала, почему первая призналась будущему мужу в любви
Сейчас читают
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Еда и рецепты
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе Аудио 
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Военные новости
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер Запад для России до сих пор дороже Сибири и русского Дальнего Востока? Сергей Лебедев
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Последние материалы
Певица Татьяна Овсиенко рассказала об усыновлении ребёнка под угрозой развода
Стало известно, где и как живёт новоиспечённая свекровь Анастасии Ивлеевой
Дмитрий Медведев: военно-политическое руководство Украины подлежит уничтожению
Обрадовать, удивить и выбрать презент, который не выбросят — какие подарки дарить на Новый год?
Простые и эффектные тарталетки для праздничного стола
Сладкие новогодние подарки для детей — как выбрать качественный и безопасный продукт
Как открыть дверь без ключа: лучшие способы с подручными средствами
Защита кузова от реагентов, или как избежать коррозии
Китай стремится достичь мантии Земли: что это значит для будущих исследований
Основные ошибки ремонта санузла и как их избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.