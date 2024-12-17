Asia Times: выпады Трампа против БРИКС могут пошатнуть господство доллара

Политика Трампа в отношении БРИКС способна пошатнуть господство доллара

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политика, которую собирается проводить избранный президент США Дональд Трамп, может ускорить создание новой валюты БРИКС. И она способна бросить вызов господству доллара, говорится в материале издания Asia Times.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Спустя всего неделю после того, как Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины на сторонников единой валюты БРИКС, большинство из них поспешили отказаться от этой идеи. Так, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на форуме в Нью-Дели: "В настоящее время нет никаких предложений о введении единой валюты БРИКС. Поэтому я не совсем понимаю, на чём основано замечание Трампа".

Однако действия новой администрации Белого дома могут приблизить создание единой валюты БРИКС. Прежде всего, речь идёт о попытках Трампа вернуть американское превосходство. Его неуклюжая тактика в отношении развивающихся стран только укрепит их стремление к объединению. А вместе они способны подорвать глобальный порядок, контролируемый США.

В последние годы США стремились заручиться международной поддержкой, создавая коалиции против таких лидеров, как Китай, особенно в области высокотехнологичных товаров. Однако одностороннее давление со стороны Трампа, включая введение пошлин, может только стимулировать страны БРИКС к ускорению движения к новому мировому порядку, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Конечно, до создания единой системы ещё далеко. Например, Москве всё ещё сложно использовать миллиарды долларов, накопленные в Индии из-за западных санкций. Однако самая густонаселённая страна в мире продолжает поддерживать тесные связи с Россией, в том числе заключив крупную сделку с "Роснефтью" о поставках на сумму почти 13 миллиардов долларов в год. Это делает индийский рынок основным покупателем российской нефти.

В целом Индия предпочитает не вмешиваться в отношения сверхдержав, одновременно поддерживая прочные связи как с Вашингтоном, так и с Москвой. Учитывая экономический потенциал Индии и её важность для мирового роста, её внешняя политика будет играть ключевую роль в любой международной кампании по отказу от доллара. Такие страны Азии, как Малайзия и Индонезия, уже начали сближаться с БРИКС и Китаем.