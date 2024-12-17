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Олег Артюков

Baijiahao: Путин дал понять, кто на самом деле является проблемой для доллара

Президент России дал понять, кто на самом деле проблема для доллара
2:33
Экономика

В преддверии возвращения в Белый дом новоизбранный президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на страны БРИКС, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Человек делает расчёты на калькуляторе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек делает расчёты на калькуляторе

Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины на товары из этих стран, если они продолжат искать альтернативы американскому доллару.

Автор материала отмечает, что реакция России не заставила себя ждать. Он полагает, что РФ давно продвигает стратегию отказа от доллара и поиска ему альтернативы в рамках БРИКС.

Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", объяснил мотивы этого. Он заявил, что Россия никогда не отказывалась от доллара, а США начали использовать свою валюту в качестве оружия, что привело к естественным процессам поиска альтернативы.

Путин не удержался от иронии, комментируя ситуацию. Он сказал: "Знаете, как говорят: "За что боролись, на то и напоролись". Напоролись на проблемы самого доллара".

В Китае считают, что Трамп, вероятно, будет недоволен словами Путина. Президент России намекнул своему американскому оппоненту, что главной угрозой доллару являются не Россия и её партнёры по БРИКС, а сами США. Если они продолжат вводить экономические санкции против неугодных стран, то мир естественным образом найдёт альтернативу их валюте.

Автор материала полагает, что если Трамп развяжет тарифное противостояние с БРИКС, то он проиграет. Это ускорит саморазрушение американской финансовой гегемонии.

Возможность осуществления платежей и расчётов в рамках БРИКС — это не просто предположение, а реальная перспектива, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Она не просто есть. Она не гипотетическая", — цитирует ТАСС замминистра, который прокомментировал реальность соответствующей перспективы.

Рябков отметил, что финансовая схема, которая будет использоваться, представляет собой дополнительный инструмент для работы в условиях, когда использование доллара становится проблематичным, а не замену этой валюты.

Кроме финансовой схемы, необходимы механизмы клиринга и системы страхования сделок, включая страхование перемещения товаров и грузов. Эти системы также должны быть независимыми от внешних воздействий, добавил заместитель министра иностранных дел России.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар дональд трамп
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