The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью

Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В качестве топлива для ядерных реакторов используется обогащённый уран, который также применяется в стратегическом вооружении.

Фото: cameco.com is licensed under Free More info Добыча урана на проекте «Инкай» в Казахстане

Уран — это стратегически важное сырьё, и у России есть хорошие шансы контролировать его рынок, отмечает финансовый эксперт Джейм Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

"Уран сам по себе не является редким элементом, но его добыча и производство контролируются лишь несколькими странами, которые работают с поставщиками", — подчеркнул Рикардс.

Обозреватель The Daily Reckoning отметил, что Россия и Франция являются мировыми лидерами в производстве ядерных реакторов. Но если Франция получает почти весь свой уран из Нигера, то у России есть больше источников этого элемента.

Сырьё поступает из российских месторождений, а также из Казахстана и Узбекистана. Кроме того, за последние годы Россия значительно расширила своё влияние в Африке, где добывается много урана.

Пока Россия укрепляет свои позиции в Африке, Франция их теряет. В Нигере произошли серьёзные изменения во внутренней политике страны, и в результате Париж столкнулся с перебоями в поставках урана.

В ноябре правительство России временно ограничило экспорт обогащённого урана в Соединённые Штаты Америки.

"Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США", — сообщили тогда в пресс-службе правительства.

Однако есть исключение: поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Это решение было принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на санкции, введённые США.

Попытки французского руководства повлиять на ситуацию в стране не принесли результатов, США также не смогли ничего сделать. В то же время Россия смогла наладить сотрудничество с руководством этой африканской страны.

"Если Россия победит, она усилит контроль над мировыми поставками и оставит французов в отчаянном положении", — считает американский аналитик.

В США считают, что Франция может потерять доступ к урану из Нигера. С большой вероятностью этот элемент окажется под контролем России, и тогда Париж может остаться без стратегического сырья.