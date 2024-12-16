WNP: в ЕС не хотят повышать пошлины на российские удобрения

В Польше считают, что ЕС не хочет повышать пошлины на российские удобрения

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская Федерация занимает лидирующие позиции в мире по экспорту удобрений. В прошлом году объём экспорта составил 15 миллиардов долларов. Для сравнения, Китай, который занимает второе место по поставкам, смог экспортировать продукции на сумму 9,7 миллиарда долларов, говорится в материале польского издания WNP.

Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле

Москва не собирается уступать свои позиции на этом прибыльном рынке. Недавно российское правительство приняло решение, которое вызвало недовольство у западных конкурентов.

"Правительство России снизило экспортные пошлины на удобрения. Москва не скрывает, что хочет поддержать свою азотную промышленность", — сообщил автор польского издания.

Снижение экспортных пошлин сделает российские удобрения ещё более конкурентоспособными на мировом рынке. Решение касается всех видов удобрений, размер пошлины составит семь процентов. Как заявили в правительстве РФ, цель — снизить финансовую нагрузку на отрасль и поддержать производителей удобрений.

Обозреватель WNP отмечает, что снижение пошлин на удобрения может привести к увеличению их экспорта, в том числе в Европейский союз.

Хотя решение будет действовать только до конца года, аналитики считают, что Москва может продлить его. Это означает увеличение экспорта удобрений, в том числе в государства Евросоюза.

Автор материала в польском издании с возмущением отмечает, что нет никаких признаков того, что власти ЕС намерены бороться с этой ситуацией.

Большинство стран выступают против введения санкций против российских удобрений и повышения пошлин на них. Они с удовольствием покупают российскую продукцию, которая стоит намного дешевле сырья, производимого в странах Евросоюза.

В западной прессе много внимания уделяют теме импорта российских удобрений. Утверждается даже, что ЕС попал в новую зависимость от России.

Однако же европейские фермеры предпочитают покупать российскую продукцию. Которая при том же качестве, что и у европейских производителей, стоит заметно дешевле.

А в Польше обращают внимание ещё и на экспорт российской сельскохозяйственной продукции. И опять-таки, акцентируют внимание на том, что потребителю она обходится дешевле, нежели продукция фермеров из государств Европейского сообщества.