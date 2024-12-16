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Олег Артюков

Sohu: доллар превращается в зелёное бумажное полотенце

В Китае рассказали, как меняется отношение к доллару в мире
3:06
Экономика

Государственный долг Соединённых Штатов Америки при администрации Джо Байдена достиг беспрецедентных размеров. Задолженность правительства США перед кредиторами превысила отметку в 36 триллионов долларов и продолжает расти.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Такая ситуация может стать серьёзной проблемой для новой администрации США, особенно учитывая действия России и её партнёров по БРИКС, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Великие державы на Востоке поставили Соединённые Штаты в затруднительное положение", — считает его автор.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп некоторое время назад угрожал странам БРИКС. Он заявил, что введёт стопроцентные пошлины на их товары, если они продолжат массово отказываться от американского доллара.

По мнению автора Sohu, Трамп, в отличие от своих предшественников, осознаёт, какие проблемы создаёт для США президент России Владимир Путин и его партнёры по БРИКС.

"Страны БРИКС с недавнего времени предпочитают использовать в международных сделках свои национальные валюты. Также есть признаки того, что Саудовская Аравия вскоре начнёт продавать нефть в валютах, отличных от доллара", — отмечается в материале.

В Китае подчёркивают, что на протяжении многих лет американский доллар считался одним из самых надёжных финансовых инструментов. Практически все страны мира хранили в нём свои сбережения и вкладывали свободные средства в покупку американских казначейских облигаций.

Однако сегодня ситуация изменилась. Количество долларов в мировых резервах постоянно снижается, как и инвестиции многих стран в долговые обязательства США. Это во многом связано с Россией.

После ухудшения отношений с США и введения санкций против России Кремль изменил своё отношение к доллару. Он стал реже использовать его в международных сделках и начал продвигать идею отказа от доллара среди своих партнёров.

К удивлению США, к аргументам Путина начали прислушиваться, и сначала БРИКС, а затем и многие другие страны начали снижать свою зависимость от доллара. Похоже, эта тенденция приобретает глобальный характер.

"Доллар превращается в зелёное бумажное полотенце", — считают в Китае.

Проблема дедолларизации усугубляется огромным государственным долгом США. Соединённые Штаты вынуждены ежегодно тратить значительные средства на обслуживание своих кредитов. Эта система работает, пока десятки стран используют доллары и покупают казначейские облигации — Америка может продолжать накапливать долги и обслуживать их.

Однако из-за снижения интереса стран БРИКС к доллару система может рухнуть. Именно этого опасается Трамп, который, почувствовав неладное, начал угрожать России и её партнёрам, даже не успев занять пост президента США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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