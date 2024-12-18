Александр Гончар: смогут ли системы бизнес-аналитики заменить человека

10:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприниматель в сфере IT — об инновационных продуктах по оптимизации бизнеса и успехах BI-рынка России и Белоруссии.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique

Компании из разных областей все активнее используют для достижения успеха инструменты бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI). Если в 2012 году мировой рынок услуг в сфере BI оценивался в 13,1 млрд долларов США, то к 2027-му, по прогнозам консалтинговой компании Fortune Business Insights, эта сумма составит 60,49 млрд долларов США. Динамика объясняется тем, что в условиях жесткой конкуренции бизнес-аналитика позволяет компаниям эффективно оперировать данными и принимать на основе их анализа оптимальные решения для развития, говорит эксперт в области BI Александр Гончар.

Александр руководит компанией "А2 Консалтинг" и более 10 лет занимается внедрением BI-платформ. Среди заказчиков компании Александра Гончара — Conte, "БелАгро", "Милавица", "Дилис косметик", "Патио" и другие крупные игроки белорусского, российского и международного рынков. Мы расспросили Александра, как эволюционирует сфера бизнес-аналитики, в чем преимущества технологий, разрабатываемых в России и Белоруссии, и почему BI не способна заменить человека.

— Александр, если верить статистике, рынок технологий в области бизнес-аналитики стремительно расширяется. Объясните, что такое системы Business Intelligence и почему они так важны в современном мире.

— Системы Business Intelligence, или BI-системы, — это набор инструментов, которые помогают организациям собирать, обрабатывать и анализировать данные. Для чего это необходимо? Такие платформы позволяют объединить информацию из разных источников: баз данных, CRM-систем, таблиц Excel. Благодаря этому работа с данными упрощается, и появляется возможность видеть полную картину. В ходе анализа данных системы бизнес-аналитики преобразуют данные в наборы отчетов и дашбордов — панелей управления, на которых отображаются ключевые бизнес-показатели, например, количество продаж или трафик на сайте, — понятных конечным пользователям. Это помогает руководителям и аналитикам выявлять закономерности и принимать важные решения. Наконец, подобные инструменты способны извлекать пользу из ранее не структурированных обрывков данных, позволяя вырабатывать рекомендации по развитию бизнеса и повышать эффективность процессов в компании.

— Ваша компания "А2 Консалтинг" занималась интеграцией BI-решений для заказчиков из разных сфер, от банковской до фармацевтической. Наверняка многие проекты требовали индивидуального подхода. Расскажите, что позволяет вам достигать успеха в таких сложных случаях.

— Вы правы, зачастую пакетных решений оказывается недостаточно, в этом случае мы разрабатываем BI-платформы под конкретные задачи клиента. Например, у нас был кейс проекта для компании, которая входит в число самых крупных дистрибьюторов продуктов питания в Белоруссии. Наши специалисты провели всесторонний анализ текущей ситуации, чтобы из нескольких разрозненных аналитических решений для управления операциями и отчетности создать единую платформу интеграции данных из разных источников. BI-платформа Qlik Sense, которую мы внедрили, позволила объединить разрозненные потоки данных и обеспечила сотрудников доступом к актуальной информации в реальном времени. В результате бизнес-подразделения компании смогли принимать более обоснованные управленческие решения и улучшать контроль за процессами.

— После ухода западных IT-компаний Россия и Белоруссия перестраиваются на использование собственных технологий, в том числе платформ бизнес-аналитики. Как вы оцениваете потенциал этих решений?

— Импортозамещение стало мощным стимулом для развития BI-платформ местного производства. Пока они не способны в полной мере заменить лучшие продукты ушедших иностранных вендоров, но динамика очень позитивная. Сейчас разработчики из России и других стран СНГ определяются со своей нишей и целевой аудиторией, проводят пилотные запуски, нарабатывают практику, так что в ближайшие несколько лет можно ожидать бума бизнес-аналитики местного происхождения. Часть компаний России и Белоруссии, привыкших пользоваться западными платформами, продолжает это делать, хотя эти продукты уже не поддерживаются производителем. Но самые проницательные понимают всю рискованность подобной позиции, и это создает спрос на местные системы. Я считаю, что российские и белорусские решения в области бизнес-аналитики могут быть конкурентоспособными и эффективными за счет того, что в них используются инструменты, учитывающие специфику региона и бизнес-процессов.

— Несмотря на уход западных вендоров из Белоруссии и России, вы продолжаете успешно работать, предлагая своим клиентам инструменты бизнес-аналитики, созданные региональными брендами. Расскажите, как вы помогаете заказчикам оптимизировать бизнес-процессы и упрочивать конкурентоспособность.

— Недавно мы работали с производителем материалов для загородного домостроения. В качестве основы новой BI-системы мы использовали платформу Modus BI, созданную в РФ. На ее базе мы интегрировали приложение "Анализ продаж", которое позволяет менеджерам клиента ежедневно вести мониторинг ключевых показателей деятельности магазинов. В результате внедрения заказчикам удается получать информацию о наиболее популярных товарах, оптимизировать запасы, повысить адресность маркетинговых кампаний, а значит максимизировать свою прибыль.

— Вы занимаетесь бизнес-аналитикой более 10 лет, работали для таких разных бизнес-направлений, как ритейл, финансы, здравоохранение. Какие общие тренды в развитии вашей сферы считаете актуальными?

— Рынок бизнес-аналитики в России и Белоруссии продолжает эволюционировать в соответствии с мировыми трендами. Одной из ключевых тенденций я считаю усиление безопасности: это следствие процесса миграции на российские BI-платформы и эволюции аналитических направлений в госструктурах и крупных корпорациях. Возрастает интерес к моделированию будущего на основе данных, который удовлетворяется за счет внедрения предиктивных аналитических методов, позволяющих прогнозировать события и тренды. Важнейший тренд — демократизация данных: все более востребованными становятся BI-системы, которые делают аналитику доступной для широкого круга пользователей.

— Словом "демократизация" эксперты характеризуют современный глобальный этап эволюции BI-решений. Что имеется в виду под этим процессом?

— Демократизация данных является ключевой тенденцией в современных решениях в области BI, поэтому необходимо обеспечивать доступность аналитики для всех пользователей независимо от их технической подготовки. Например, демократизация данных нередко обеспечивается за счет такого способа, как Self-Service BI. Это значит, что BI-платформы позволяют пользователям выбирать и визуализировать данные без обращения к IT-специалистам, так что они могут создавать свои собственные отчеты и дашборды с помощью интуитивных инструментов. При этом проводится обучение сотрудников, чтобы они могли эффективно использовать инструменты бизнес-аналитики.

— Спрос на бизнес-аналитику сегодня очень велик. Только ваша компания реализовала более 450 приложений бизнес-анализа в России, Белоруссии, странах СНГ. Способны ли современные системы бизнес-аналитики заменить человека?

— У BI-систем есть потенциал заменить аналитика-человека во многих, но не во всех аспектах. Платформы бизнес-аналитики обладают неоспоримыми преимуществами. Например, такими, как скорость и автоматизация: BI-системы могут обрабатывать большие объемы данных и выполнять сложные анализы гораздо быстрее, чем человек. Другой плюс — точность: используя алгоритмы, можно избежать человеческих ошибок и обеспечить более точные результаты. Еще одно преимущество — масштабируемость: BI-системы могут обслуживать множество пользователей одновременно. Однако у BI-платформ есть и ограничения. Например, они, в отличие от человека, не способны анализировать данные в контексте бизнес-процессов и принимать решения на основе интуиции. Некоторые сложные аналитические задачи, такие как создание стратегических планов или прогнозирование долгосрочных трендов, также невозможны без участия человека. Наконец, BI-системы не способны на креативность и взаимодействие, а человек умеет находить нестандартные решения и взаимодействовать с другими людьми для получения информации.

— Изменится ли эта ситуация в будущем?

— Системы бизнес-аналитики продолжат эволюционировать, в том числе за счет развития искусственного интеллекта и машинного обучения, и будут становиться все более интеллектуальными. Возможно, будут разрабатываться гибридные решения, сочетающие преимущества BI-систем и человеческого анализа. Однако, несмотря на то что BI-системы будут становиться все более совершенными и многофункциональными, человеческий аналитик всегда будет играть важную роль в принятии стратегических решений и интерпретации данных.