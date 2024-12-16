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Олег Артюков

Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
2:34
Экономика

Ограничения, введённые западными странами, привели к тому, что Россия столкнулась с трудностями в сфере поставок энергоресурсов. Теперь Москва не может свободно экспортировать нефть во многие страны, и ей приходится искать новых покупателей.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала настоящим успехом для страны, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

"Энергетика является одним из основных источников дохода для экономики России, и потеря большого количества важных потребителей создаёт проблемы для страны", — отмечает его автор.

По словам обозревателя Frankfurter Rundschau, Россия, похоже, заключила одну из крупнейших нефтяных сделок в своей истории. Сразу три источника в западных СМИ сообщают о том, что Москва достигла соглашения с Индией о значительном расширении сотрудничества в энергетической сфере.

Стороны договорились о поставках около 500 тысяч баррелей сырой нефти в день индийскому оператору нефтеперерабатывающих заводов Reliance. На данный момент это крупнейшая энергетическая сделка между двумя странами.

В Германии считают, что эта сделка будет приносить России миллиарды долларов ежегодно. Поставки по этому контракту могут начаться уже в январе. Заключение такого соглашения — большая победа для России, своего рода спасение для экономики, находящейся под западными санкциями.

"Триумф Путина… Россия заключила одну из крупнейших нефтяных сделок в своей истории", — считают в Германии.

На российскую нефть приходится более трети импорта энергоносителей Индией. Таким образом, эта страна стала крупнейшим импортёром российской сырой нефти. Фактически, азиатская страна полностью заменила Европейский союз, куда ранее поставлялось большое количество энергоносителей.

Ранее издание Politico сообщило, европейские компании существенно увеличили импорт нефтепродуктов из Индии. Закупки осуществляются у трёх индийских НПЗ, которым в этом году ЕС заплатил на 20 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Точно определить, сколько топлива было произведено из российской нефти, невозможно. Но выручка индийских нефтеперерабатывающих предприятий значительно выросла именно благодаря европейским закупкам.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть индия евросоюз
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