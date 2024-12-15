Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты

Отечественные лайнеры Superjet и МС-21 уже готовы заменить "Боинги" и "Аэрбасы".
Согласно планам, на ближайшие годы ожидается значительное увеличение количества самолётов российского производства в авиапарке страны. Эти меры, конечно, направлены на замену иностранных самолётов отечественными моделями, чтобы снизить зависимость от западных производителей и укрепить авиационную промышленность России.
Но нельзя не уважать этих небесных трудяг, и давайте посмотрим, а кто же нас многие годы доставлял на курорты и в командировки.
Начнём мы с лайнера Airbus A320. Это, пожалуй, один из самых узнаваемых и массовых пассажирских самолётов в мире. Его элегантные линии и высокая эффективность сделали его настоящим бестселлером на рынке коммерческой авиации. Этаким небоскрёбом в небесах.
Airbus A320 — это семейство среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов, разработанных и производимых европейским консорциумом Airbus.
Разработка A320 началась в 1984 году как ответ на успешный Boeing 737. Первый полёт самолёта состоялся в 1987 году, а в 1988 году он был сертифицирован и начал коммерческую эксплуатацию. За годы производства A320 стал основой для целого семейства самолётов, включающего в себя модели A318, A319, A320 и A321, которые отличаются друг от друга вместимостью и дальностью полёта.
Семейство A320 включает в себя несколько модификаций, которые отличаются друг от друга размерами, вместимостью и дальностью полёта:
Итак, кто же у нас заменит этот евролайнер?
Superjet-NEW: 89 единиц будут поставлены авиакомпании "Аэрофлот" в рамках контракта на сумму в 1 триллион рублей до 2030 года. Первые поставки запланированы на 2025 год.
МС-21: планируется построить 270 самолётов МС-21-310. "Аэрофлот" получит 210 из них до 2030 года. Первые шесть МС-21 планируется поставить авиакомпании в 2024 году.
Ту-214: будет произведено 142 самолёта Ту-214, и 115 из них планируется передать авиаперевозчикам. Первые поставки Ту-214 также ожидались в 2024 году.
A320 широко используется авиакомпаниями по всему миру для выполнения как коротких, так и среднемагистральных рейсов. Его универсальность и надёжность делают его идеальным выбором для перевозки пассажиров на популярных маршрутах.
Несмотря на свой возраст, A320 остаётся одним из самых популярных самолётов в мире. Производитель продолжает совершенствовать эту модель, предлагая новые версии с улучшенными характеристиками. Однако, надо сказать, что Россия тут догоняет Запад семимильными шагами.
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