План Турции о возобновлении проекта газопровода из Катара в ЕС обеспечивает давление на РФ

3:39 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

В Турции появились планы о возобновлении строительства газопровода Катар-Европа. Проект практически не реализуем, но это рычаг давления на Россию.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Эксперты оценили сложности газопровода из Катара в Турцию

Проект газопровода Катар-Турция в Европу снова в повестке, сообщает государственное агентство "Анадолу". Газопровод, проходящий через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию был первоначально согласован политиками в 2009 году, но отложен из-за начала гражданской войны в Сирии. Есть версия, что она началась якобы даже из-за того, что экс-президент Башар Асад поддержал Россию, которой было важно удержать свои продажи газа в Европу.

Эксперты, опрошенные турецким агентством, уверяют, что учитывая длину и стоимость трубы, "ожидается, что проект столкнётся с трудностями". Кроме того, играет роль тот факт, что Турция уже заключила долгосрочные газовые соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном, что накладывает ограничения на спрос. Среди негативных факторов также называются следующие:

международным спонсорам нужна стабильная обстановка, от которой регион весьма далёк;

существует большая конкуренция на рынке Европы, на котором главным игроком являются американские экспортеры СПГ;

Саудовская Аравия, возможно, не согласится на прохождение трубопровода через свою территорию из-за политического противостояния с Катаром,

газовая структура ЕС — это не единое целое, согласование списка интересантов займет много времени;

трубопроводный газ уступает место более гибкому решению — поставкам СПГ.

Среди факторов, способствующих реализации проекта, называется стремление Европы к замене угольной генерации на газовую, чтобы стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Катар давно отказался от трубопроводов в пользу СПГ

Добавим, что Сирия до сих пор находится под западными санкциями. Но главная проблема — в Катаре. Страна за эти годы отказалась от всех планов по строительству новых газопроводов и расширению старых, включая трубы в ОАЭ и Оман, так как не были согласованы цены и тарифные платежи с саудитами. Катар сосредоточился на проекте экспорта сжиженного газа с гораздо меньшими рисками и обязательствами. Теперь ему можно торговать со всем миром, не думая о террористах или санкциях.

Существует также гораздо более реализуемый проект катарско-турецкого газопровода через Ирак, стоимость которого составляет примерно 20 миллиардов долларов. Он должен пройти через территории Саудовской Аравии и Кувейта, а затем — до Ирака в Турцию.

Турция формирует переговорную позицию с Россией

Для РФ за прошедшие годы многое изменилось. Сейчас потеря европейских потребителей — это не проблема, они уже фрагментированы, а прокачиваемые объёмы едва составляют четверть от прошлогодних. С 2025 года они станут ещё меньше из-за закрытия потока через украинскую ГТС.

В настоящее время идёт активный переговорный процесс по Сирии. Турция, где читают российские СМИ с сожалениями о том, что теперь-то Анкара возьмёт своё с катарским газом, и ей не нужен будет российский газовый хаб, разродилась вбросом о возобновлении газопровода с целью повысить свои позиции в переговорах.

Уточнения

Ка́та́р — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом.



Катаро-турецкий газопровод (проект) — неосуществлённый проект строительства газопровода для поставок природного газа, который должен был начинаться в супергигантском нефтегазовом месторождении Северное/Южный Парс в территориальных водах Катара и Ирана и проходить через территорию Турции, где он мог бы соединяться с магистральным газопроводом Набукко (также нереализованным проектом) с целью снабжения европейских и турецких потребителей. Предполагалось, что одна ветка газопровода должна была проходить через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, а другая — через Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак.

