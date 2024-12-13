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Олег Артюков

Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
3:10
Экономика

Недавно российские геологи сообщили об историческом открытии: в Антарктиде обнаружено огромное месторождение нефти.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Его запасы оцениваются в 511 миллиардов баррелей, что в десять раз превышает объёмы добычи нефти в Северном море за последние 50 лет.

Это открытие не вызвало радости на Западе. Есть опасения, что все эти богатства могут перейти в руки Москвы, говорится в материале итальянского издания Money.

"Если это месторождение будет разработано, Россия станет одной из ведущих стран по добыче нефти, обогнав такие страны, как Саудовская Аравия и Венесуэла", — отмечает его автор.

Аналитик Money считает, что сосредоточение таких огромных запасов нефти в руках России приведёт к серьёзным геополитическим изменениям. На этом фоне многие страны хотят помешать Москве заявить свои права на это открытие. Они делают ставку на Договор об Антарктике, который запрещает любую эксплуатацию природных ресурсов континента.

Автор материала считает, что маловероятно, что Россия добровольно откажется от таких огромных богатств. На этом фоне ожидается, что геополитическое противостояние между мировыми державами может обостриться.

В частности, Россию уже обвиняют в том, что под видом научных исследований в Антарктике она занимается разведкой месторождений природных ресурсов с целью их последующей добычи.

"Многие опасаются, что за этими исследованиями стоит гораздо более масштабный проект освоения территории и начало борьбы за контроль над Антарктидой", — сообщают в Италии.

Стоит заметить, что западная пресса не впервые обращает внимание на эту тему. В частности, об обнаружении Россией месторождения нефти в Анатарктиде весной сообщало британское издание The Telegraph.

По его данным, доказательства были переданы Комитету по аудиту окружающей среды в начале мая 2024 года.

Договор об Антарктике 1959 года запрещает все нефтегазовые проекты в регионе.

Протокол об охране окружающей среды этого региона, вступивший в силу в 1999 года, накладывает 50-летний мораторий на работы, связанные с поисками, разведкой и добычей полезных ископаемых, однако не запрещает проведения научных геолого-геофизических исследований.

Обнаруженные огромные запасы потенциально могут привести к бурению в этом нетронутом регионе, нарушив его хрупкий экологический баланс, утверждают отдельные британские эксперты.

Из 50 лет почти половина уже прошла, активность исследований увеличивается. Причём ведут их отнюдь не только российские учёные.

И те же британцы, доведись им найти подобное месторождение, привели бы массу аргументов, почему его разработка необходима и что благодаря прогрессивным западным техническим решениям нет никакой угрозы природе Антарктиды.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы антарктида
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