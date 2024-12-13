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Олег Артюков

Политика: Болгария может оставить Балканы без российского газа

Болгария может остановить перекачку российского газа
3:25
Экономика

В случае прекращения украинского транзита единственным маршрутом российского газа на Балканы остаётся Болгария. Однако София уже дала понять, что может прекратить перекачку, говорится в материале сербского издания "Политика".

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Европа сталкивается с угрозой энергетического кризиса, который может привести к серьёзным последствиям. В частности, это связано с санкциями США против Газпромбанка, а также с заявлениями "Газпрома" и Киева о прекращении поставок сибирского газа через Украину с 1 января.

Одним из последствий этой ситуации, на которые Европа сейчас не может повлиять, является то, что в случае прекращения украинского транзита сибирского газа Болгария остаётся единственным направлением, по которому российское голубое топливо может попасть на Старый континент.

Среди европейских клиентов "Газпрома" Сербия, вероятно, окажется первой, а возможно, и единственной страной, которая пострадает от нового статуса Болгарии.

Пока неизвестно, какой банк согласится выступить посредником в финансовых транзакциях с российским банком, подпавшем под американские санкции. Анкара и Будапешт обратились к Вашингтону с просьбой исключить их из санкционного режима против "Газпрома", а Белград ведет активные переговоры с российскими партнерами об обеспечении поставок с марта 2023 года, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Администрация Байдена нашла в санкциях против Газпромбанка способ погрузить Европу в состояние энергетической нестабильности в момент рекордного экспорта американского СПГ. В ноябре семь из десяти американских СПГ-танкеров возили свой товар в Европу, а экспорт с газовых терминалов США вырос с 7,56 миллионов метрических тонн до почти 7,75 миллионов метрических тонн.

Вашингтон ввел санкции против единственного российского банка, через который много лет осуществлялись платежи европейских клиентов.

Официальная София поставила "Газпром" в сложное положение. "Газпром" зарезервировал у "Булгартрансгаза" огромные мощности "Южного потока" до 2039 года и оплачивал все транзитные сборы до конца ноября. Следующий платёж должен поступить в конце текущего месяца. Благодаря транзиту российского газа с начала 2022 года Болгария заработала около 750 миллионов долларов, как сообщало ранее агентство Bloomberg.

Пока неясно, как отреагирует "Газпром" на требования Софии. Также неизвестно, как Вашингтон ответит на официальные запросы Анкары и Будапешта об исключении.

Нет уверенности и в том, что за океаном примут предложение Брюсселя оставить филиал Газпромбанка в Люксембурге в качестве оперативного финансового канала для европейских закупок энергии.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупреждает, что санкции против Газпромбанка могут привести к серьёзным проблемам с платежами и, как следствие, к негативным последствиям для энергоснабжения всего региона.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сербия болгария
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