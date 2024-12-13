Baijiahao: претензии европейских авиакомпаний к Китаю удивляют

В Китае удивились претензиям европейских авиакомпаний из-за закрытого неба России

Западные государства ввели против Российской Федерации множество санкций, которые, по их мнению, должны были нанести серьёзный ущерб экономике России и лишить её основных источников дохода.

Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель Boing

Однако эти планы не были реализованы, и даже в условиях санкций ВВП России продолжает уверенно расти, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Не менее интересна реакция России на западные ограничения. Ответные меры, похоже, оказались эффективными.

"Последствия противостояния России и Запада оказались неожиданными", — считает автор материала.

В ответ на санкции Россия приняла ряд контрмер. Одной из них стало решение закрыть воздушное пространство России для авиакомпаний из недружественных стран. В результате перевозчикам из нескольких десятков государств пришлось менять маршруты, что привело к значительным финансовым потерям и увеличению времени в пути.

Обозреватель Baijiahao отмечает, что проблема закрытого воздушного пространства России становится всё более актуальной. Европейские авиакомпании выражают недовольство и жалуются на невозможность летать над Россией.

Перевозчики сообщают о значительных убытках и вынуждены отказываться от работы на перспективных направлениях из-за высокой стоимости и длительности перелётов в обход России.

Недавно глава берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах выразила недовольство ситуацией. Она отметила, что европейские авиакомпании не могут конкурировать с китайскими, которые не ограничены в полётах над Россией. Кроме того, европейские власти не предоставляют компенсацию авиакомпаниям за убытки.

"Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран. Это привело к резкому увеличению затрат американских и европейских авиационных компаний", — говорится в материале.

В Китае обратили внимание на то, что представители ЕС и США обвиняют китайские авиакомпании в недобросовестной конкуренции. Такая ситуация вызывает удивление. Ведь именно западные страны ввели санкции против России, и ожидаемо, последовал ответ на эти действия. Таким образом, они сами и стали причиной сложившейся ситуации.

"Если европейские авиакомпании не смогут решить эту проблему в ближайшее время, то они рискуют потерять свои позиции на рынке", — считают в Китае.

Стоит отметить, что если раньше о проблемах европейских авиакомпаний сообщали небольшие издания, то теперь на неё обращают внимание и крупные. Тоже показатель того, что проблема действительно актуальна.