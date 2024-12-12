Merkur: Россия быстро нашла выход после санкций США против "Газпромбанка"

В конце прошлого месяца Россия столкнулась с новыми санкциями США, которые затронули несколько крупных финансовых организаций, включая "Газпромбанк". Этот банк был известен тем, что через него осуществлялись все платежи западных стран за российский газ.
Это создало сложную ситуацию для Москвы, поскольку она не только потеряла возможность получать оплату за газ, но и столкнулась с резким падением курса рубля, говорится в материале немецкого издания Merkur.
Его автор отмечает, что в Москве, похоже, быстро нашли выход из этой ситуации.
Обозреватель Merkur отмечает, что корни нынешней ситуации уходят в 2022 год, когда Россия в ответ на западные санкции потребовала от всех покупателей своего газа производить платежи через "Газпромбанк", где все платежи в долларах и евро должны были конвертироваться в рубли.
Такая схема действовала до недавнего времени, пока США не ввели санкции против "Газпромбанка". Это создало риск потери важного источника дохода для России.
Реакция последовала быстро. Россия изменила тактику в отношении газа.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который изменил порядок платежей за российский газ. Теперь покупка энергоносителей не привязана к одному конкретному банку. Сделки можно осуществлять через различные финансовые организации.
В результате Россия оперативно нашла выход из сложившейся ситуации.
"Российский газ продолжает поступать в Европу, а соответствующие средства — в Москву, несмотря на то, что условия оплаты стали более сложными, чем раньше", — говорится в материале немецкого издания.
Напомним, европейские страны существенно нарастили закупки сжиженного природного газа в России. За два года поставки увеличились на 40 процентов.
Причём в лидерах оказались страны, которые ранее не значились в числе основных покупателей европейского газа. Речь об Испании и Франции. Хотя и другие страны Европы наращивают импорт СПГ из России.
В руководстве Евросоюза это считают проблемой, хотя на национальном уровне от импорта сжиженного природного газа из России отказываться не спешат. Хотя и делают вид, что очень озабочены ростом поставок.
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