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Олег Артюков

Merkur: Россия быстро нашла выход после санкций США против "Газпромбанка"

В Германии рассказали, как Россия нашла выход из ситуации с санкциями против "Газпромбанка"
2:29
Экономика

В конце прошлого месяца Россия столкнулась с новыми санкциями США, которые затронули несколько крупных финансовых организаций, включая "Газпромбанк". Этот банк был известен тем, что через него осуществлялись все платежи западных стран за российский газ.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

Это создало сложную ситуацию для Москвы, поскольку она не только потеряла возможность получать оплату за газ, но и столкнулась с резким падением курса рубля, говорится в материале немецкого издания Merkur.

Его автор отмечает, что в Москве, похоже, быстро нашли выход из этой ситуации.

Обозреватель Merkur отмечает, что корни нынешней ситуации уходят в 2022 год, когда Россия в ответ на западные санкции потребовала от всех покупателей своего газа производить платежи через "Газпромбанк", где все платежи в долларах и евро должны были конвертироваться в рубли.

Такая схема действовала до недавнего времени, пока США не ввели санкции против "Газпромбанка". Это создало риск потери важного источника дохода для России.

Реакция последовала быстро. Россия изменила тактику в отношении газа.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который изменил порядок платежей за российский газ. Теперь покупка энергоносителей не привязана к одному конкретному банку. Сделки можно осуществлять через различные финансовые организации.

В результате Россия оперативно нашла выход из сложившейся ситуации.

"Российский газ продолжает поступать в Европу, а соответствующие средства — в Москву, несмотря на то, что условия оплаты стали более сложными, чем раньше", — говорится в материале немецкого издания.

Напомним, европейские страны существенно нарастили закупки сжиженного природного газа в России. За два года поставки увеличились на 40 процентов.

Причём в лидерах оказались страны, которые ранее не значились в числе основных покупателей европейского газа. Речь об Испании и Франции. Хотя и другие страны Европы наращивают импорт СПГ из России.

В руководстве Евросоюза это считают проблемой, хотя на национальном уровне от импорта сжиженного природного газа из России отказываться не спешат. Хотя и делают вид, что очень озабочены ростом поставок.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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