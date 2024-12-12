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Олег Артюков

ЕС хотят заставить отказаться от российского газа за сто дней

Еврокомиссар по энергетике поставил цель за сто дней отказаться от российского газа
2:34
Экономика

Многолетняя политика Евросоюза по отказу от российского топлива сталкивается с трудностями, и для решения этой "проблемы" требуется новый подход. Об этом в интервью изданию Politico заявил новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

По его словам, очевидно, что необходимы изменения, поскольку ситуация начинает развиваться в "неправильном направлении".

Йоргенсен назвал растущие закупки ЕС сжиженного природного газа из России (СПГ) особой проблемой, которая является обратной стороной снижения импорта энергоносителей из России. Он подчеркнул необходимость разработки "реалистичного плана действий", включающего эффективные инструменты и ресурсы для решения "проблем".

По словам еврокомиссара, его план будет сосредоточен на газе, но также будет охватывать нефть и ядерную энергетику. Он планирует реализовать его в течение первых ста дней после вступления в должность, то есть в начале марта 2025 года.

В последние месяцы усилия по отказу от российских энергоносителей зашли в тупик, отмечает Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Согласно прогнозу этой компании, в 2024 году ЕС импортирует примерно на десять процентов больше СПГ из России, чем в 2023 году.

За последние два года произошло значительное увеличение закупок российского СПГ странами ЕС, рост составляет 40 процентов от уровня 2021 года. В мае 2022 года Евросоюз запустил программу REPowerEU, направленную на достижение "независимости" от российского газа к 2027 году.

Между тем, директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович считает, что США стремятся вытеснить Россию с европейского газового рынка и сделать Евросоюз зависимым от поставок американского газа.

"Цель США — заменить зависимость Европы от российского газа зависимостью от американского газа. Это имеет геополитические причины, и для них не имеет значения, что американский газ дороже", — сказал он.

По словам главы "Сербиягаза", его страна не должна беспокоиться о запасах газа, "если только кто-то не заминирует "Турецкий поток". Баятович сообщил о переговорах о поставках, которые идут с Россией, Турцией и Азербайджаном.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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