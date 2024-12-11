США и Канада хотят забрать долю России на рынке СПГ Японии

Давление на Токио в политической сфере может привести к тому, что японские компании, возможно, не станут продлевать контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта "Сахалин-2".
В настоящее время Япония, занимающая второе место в мире по объёму импорта охлаждённого метана, обеспечивает 9% своих потребностей в газе за счёт импорта с "Сахалина-2", закупая в России шесть миллионов тонн СПГ. Из них пять миллионов тонн поставляются по долгосрочным контрактам, сообщает издание "Нефть и капитал".
В 2026–2033 годах Японии придётся задуматься о продлении контрактов с "Сахалином-2". Новые проекты на Аляске и западе Канады рассматриваются как более предпочтительные с геополитической точки зрения.
Канадские газовые компании уже ведут переговоры с японскими партнёрами о поставках большего количества СПГ, производство которого должно начаться после истечения срока действия контрактов по проекту "Сахалин-2".
Однако есть вероятность того, что контракты на поставку сжиженного метана из России будут продлены. В начале 2030-х годов ожидается дефицит СПГ на фоне растущего спроса на газ, поэтому Япония может продолжить закупать его у России. По крайней мере, она готова это делать, если газ не будет под санкциями, заявили представители Японии.
В проекте "Сахалин-2" у компаний Mitsui и Mitsubishi в совокупности 22,5 процента акций. В Токио отказались выходить из проекта, несмотря на санкции. В Японии считают, что поставки с "Сахалина-2" помогают диверсифицировать импорт сжиженного природного газа.
Также большим преимуществом "Сахалина-2" перед конкурентами является то, что он расположен всего в нескольких днях пути от Японии по морю. Для сравнения, доставка грузов из Австралии, Канады и США занимает более недели.
Ранее сообщалось, что в октябре Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 8,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Импорт СПГ из России в октябре 2024 года составил 551 тысячу тонн. С начала года объем поставок составляет 4,66 миллиона тонн, на 0,3 процента больше, чем в 2023 года.
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