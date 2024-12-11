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Олег Артюков

Goldman Sachs: в 2025 году золото вырастет до трёх тысяч долларов за унцию

Goldman Sachs прогнозирует в 2025 году 3000 долларов за унцию золота
3:33
Экономика

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group, стоимость золота может достичь трёх тысяч долларов за унцию к концу 2025 года, даже если доллар США продолжит укрепляться, говорится в материале издания MarketWatch.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Эксперты не согласны с распространённым мнением о том, что золото не может достичь такой стоимости в условиях укрепления доллара. Они считают, что на фоне снижения процентных ставок и неопределённости в следующем году могут подорожать оба актива.

По мнению аналитиков Goldman, стоимость золота будет зависеть от того, насколько сильно Федеральная резервная система США снизит процентные ставки.

"Наш базовый сценарий предполагает, что золото подорожает на семь процентов из-за дополнительного снижения ставок ФРС на 125 базисных пунктов к концу 2025 года", — пишут эксперты.

Снижение ставок обычно приводит к росту спроса на золото, так как гособлигации и другие активы, приносящие процентный доход, становятся менее привлекательными.

Однако укрепление доллара может стимулировать центральные банки по всему миру покупать золото, чтобы восстановить доверие к своим валютам.

"Основные покупатели, включая Китай, который имеет крупные долларовые резервы и долгосрочный стратегический интерес к диверсификации, могут даже увеличить спрос на золото в периоды слабости национальной валюты, чтобы повысить доверие к ней", — отмечают аналитики.

Неопределённость, связанная с геополитической напряжённостью и возможностью введения новых пошлин в США, может сделать золото более привлекательным защитным активом.

"Геополитические потрясения, включая введение пошлин, обычно идут на пользу как золоту, так и доллару", — говорят в Goldman.

Многие инвесторы ожидают, что новые позитивные данные об американской экономике и обещанные избранным президентом страны Дональдом Трампом пошлины укрепят доллар в 2025 году.

В течение 2024 года золото выросло в цене на 33 процента и сейчас торгуется выше 2700 долларов за унцию.

Ранее сообщалось, что В октябре центральные банки увеличили закупки золота до рекордного уровня в этом году — 60 тонн. Крупнейшим покупателем стала Индия, которая приобрела 27 тонн золота. С начала года её покупки составили 77 тонн. Это в пять раз больше, чем в прошлом году.

На втором месте по объёмам покупок в середине осени оказался Центральный банк Турции. За месяц он приобрёл максимальные с декабря 17 тонн золота. Закупки проводятся уже 17-й месяц подряд. В годовом исчислении Турция увеличила свои золотые резервы на 72 тонны, что составляет около 34 процентов от общего объёма.

Третье место занял Национальный банк Польши. Он наращивает резервы уже семь месяцев подряд — в октябре на восемь тонн. С начала года золотой запас Польши вырос на 69 тонн, что составляет 17 процентов от общего объёма.

Казахстан приобрёл в середине осени пять тонн золота, Чехия и Киргизия — по две тонны, Гана — одну тонну.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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