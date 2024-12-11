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Олег Артюков

Решатся ли США на силовые меры против танкеров из России

Будут ли США силой останавливать российские танкеры
2:46
Экономика

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что дальнейшее применение санкций к танкерам с российской нефтью не будет эффективным. По его мнению, США вряд ли решатся на силовые меры для их задержания.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения более жёстких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, обсуждаются новые ограничения против так называемого теневого флота, которые могут быть обнародованы в ближайшие недели, сообщает агентство "Прайм".

Митрахович считает, что простое давление на танкеры не принесёт значительных результатов. Ключевой вопрос — будут ли предприняты попытки силовой остановки танкеров, например, в районе Датских проливов.

По его мнению, такая мера может быть сопоставима с вводом войск на Украину или блокадой Калининграда. Он выразил надежду, что американцы всё же воздержатся от таких действий.

Эксперт также предположил, что возможные новые санкции могут быть частью "байденовской эскалации", которая является попыткой ухудшить экономическую ситуацию для будущего президента Дональда Трампа, который вступит в должность в конце января следующего года.

Митрахович отметил, что текущие власти США не боятся возможного роста цен на нефтепродукты, что раньше могло бы отпугнуть избирателей. Однако Трамп, будучи сторонником американского нефтегазового комплекса, может рассматривать других нефтеэкспортёров как конкурентов.

Не исключено, что в будущем он также введёт новые ограничения против экспорта российского сырья, полагает Станислав Митрахович.

В 2022 году по инициативе США был введён так называемый потолок цен на российскую нефть. Он ограничивает её стоимость ценой 60 долларов за баррель при поставках морским путём. Тем, кто не будет соблюдать ценовое ограничение, грозят санкциями.

Однако "потолок цен" оказался неэффективным. Информацию о том, что нынешняя администрация рассматривает возможность ужесточения санкций, можно рассматривать как косвенное признание этого.

Что касается возможность остановки прохода российских танкеров через Датские проливы, то ранее эта тема также обсуждалась. Останавливать танкеры предлагалось на основании якобы их угрозы окружающей среде.

Впрочем, датские власти очень быстро заявили, что у них нет возможности останавливать танкеры из России.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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