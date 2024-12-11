Трамп сделает биткоин резервной валютой. План сохранения могущества США — гениальное мошенничество

Трамп создал команду, которая будет работать на включение биткоина в национальный резерв США. А как же доллар, через который контролируются санкции и господство США?

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Биткоин побеждает доллар. А как же санкции?

Как из рога изобилия сыплются предсказания, что биткоин станет резервной валютой, основным средством платежа и накопления. Сын Дональда Трампа Эрик прогнозирует, что биткоин взлетит до 1 млн долларов, а в выигрыше, по его мнению, останутся те, кто сделает это платёжным инструментом быстрее остальных.

Сейчас Федеральная резервная система (ФРС) США крайне скептически относится к криптовалютам, правда не запрещает их. Это объяснимо, так так внедрение криптовалюты в резервную систему угрожает монополии доллара. Это выглядит как:

риск ухода от доллара в трансграничных расчётах с использованием стейблкоинов (цифровая монета, цена которой привязана к обычной валюте, например, к доллару) и DeFi-платформ (виртуальный аналог исторически сложившегося кредитно-финансового сектора);

потеря контроля над транзакциями и санкционным режимом;

рост преступных транзакций, так называемое отмывание денег для последующего финансирования наркотрафика, подкупа чиновников и других преступлений;

усиление рисков роста киберпреступлений.

Тем не менее рынок криптоавалют растёт и совершенствуется. Биткон стал пятой валютой в мире по капитализации. Во многих странах существует обязательная регистрация криптобирж, запрет анонимных транзакций и налогообложение криптоопераций. Сейчас доступ к криптобиржам проходит строгий контроль аутентификации, который применяется в банках, а регуляция близка к традиционным биржам.

Биткоин — это тот же доллар в изменённом состоянии

Усилия Трампа на этом направлении впечатляют. Он формирует ориентированную на криптовалюту команду, усилиями которой биткоин унёсся в безоблачные высоты, пробив планку в 100 тысяч долларов. То есть Илон Маск и другие спонсоры Дональда Трампа уже крупно на этом заработали. Это первая версия усиленной пропаганды биткоина — чисто спекуляция, чтобы своих отблагодарить.

Примем, однако, во внимание, что расчёты по биткоину ведут в стейблкоинах, привязанных к доллару (евро и т. д.). Стейблкоины — это, по сути, те же доллары, но в другом состоянии. Через переход доллара из одного состояния в другое можно увеличить (или обрушить) ликвидность и капитал, не затрагивая сам доллар. Это гениальное мошенничество, которое позволяет сохранить доллар, в том числе как санкционный инструмент, и регулировать его количество в классическом "бумажном" виде.

Как полагает эксперт по криптовалютам Евгений Каминский, у команды Трампа "есть идея запихнуть в биткоин внешний американский долг". Известно, что Трамп решил бороться с 35-триллионным долгом. Пожалуйста — раздуваете биткоин до размера госдолга, а затем рушите его, и госдолга нет.

Биткоинов физически мало, их нельзя напечатать, их майнинг имеет придел, поэтому ФРС, владея основной массой биткоина, кроме проблемы долга, решает ещё одну — изымает излишки напечатанных долларов с рынка и инфляция сходит на нет.

Доллар не является официальной валютой США. Эмитируется он не правительством, а банковским конгломератом. Соответственно, за доллар отвечают только банки, входящие в ФРС. Потому формально они могут сказать: "Теперь у нас не доллар, а криптодоллар — расходимся". В ФРС будут знать инсайдерскую информацию, влиять на законы, выдавать дешёвые кредиты или дорогие. В нужный момент вложат заработок в реальные активы и сохранят и укрепят свою власть.

Биткоин — это цифровое золото

По словам Евгения Каминского, пока в ФРС не позиционируют биткоин как замену доллара, но как замену золота, потому что у биткоина есть "хранилище ценности":

"Это хранилище ценности — такое же как у золота, только оно более транспортабельное, делимое, торгуется во всём мире, и его не нужно физически где-то хранить. Биткоин будет стоить миллиард долларов, и это не значит, что вырос биткоин, это доллар сильно обесценивается. И в этом плане они хотят показать, что они готовы двигаться к новому стандарту, цифровому золоту, биткоину", — сказал эксперт.

Евгений Каминский не считает, что простым людям надо бежать и закупаться биткоинами, "мы же не покупаем слитки золота". Он не думает, что биткоин будет средством платежа, так как система транзакций криптовалют проигрывает классической, например, транзакции через СберБанк Онлайн или СБП выше по скорости и стоят дешевле, но для обхода санкций криптовалютные платежи "подходят".

"Я не уверен, что россияне держат у себя дома слитки золота, также не уверен, что у россиян будут биткоины на руках. Но то, что это будет на уровне государств, частных корпораций, больших финансовых институтов, — скорее всего, да", — заключил эксперт.

То есть для простого обывателя "игра в биткоин" опасна как финансовая пирамида. Да, можно заработать, но совсем не факт, что не окажетесь в итоге без ничего.

В РФ майнинг криптовалют легализован, россиянам не запрещается покупать и продавать криптовалюту, пользоваться привычными обменниками, криптосервисами и биржами. Есть инструкции по покупке биткоина. В то же время сохраняется установленный ранее запрет на приём криптовалюты в качестве оплаты товаров, услуг или работ.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.





Стейблкойн или стейблкоин — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, принудительно привязывая их цену к обычным валютам или котировкам биржевых товаров (золота, зерна, нефти).





Федера́льная резе́рвная систе́ма — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.

