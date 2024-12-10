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Олег Артюков

Politico: Европа проигрывает Китаю из-за закрытия воздушного пространства России

Европейские авиакомпании проигрывают китайским из-за закрытия воздушного пространства России
Экономика

Европейские авиакомпании сталкиваются с трудностями в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия воздушного пространства России, говорится в материале издания Politico.

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

По информации издания, ведущие авиакомпании стран ЕС вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за необходимости облетать Россию. Это приводит к увеличению времени в пути, дополнительным расходам на топливо и дополнительным выплатам членам экипажа.

В то же время китайские авиакомпании не сталкиваются с подобными проблемами. "Это невыгодное положение для европейских перевозчиков", — заявила руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах.

Издание отмечает, что после того как несколько европейских авиакомпаний отменили рейсы в Азию, Еврокомиссия пообещала провести исследование конкуренции на международных маршрутах.

Однако представители авиационной отрасли скептически относятся к тому, что Брюссель предпримет решительные действия в этом вопросе. "Я не ожидаю, что из этого что-то выйдет", — сообщил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш.

По данным исследователей Немецкого аэрокосмического центра (DLR), продолжительность рейсов из европейских аэропортов, таких как Лондон, Париж, Амстердам и Франкфурт, на некоторых направлениях увеличилась более чем на 100 минут, а стоимость авиабилетов в среднем выросла на 43,5 доллара.

В феврале 2022 года многие страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. В ответ Россия запретила полёты над своей территорией авиакомпаниям из 36 государств, включая страны ЕС, США и Канаду.

Стоит отметить, что в европейской прессе не впервые поднимают тему проблем, с которыми сталкиваются авиаперевозчики из государств сообщества. Но особенно много таких публикаций стало в этом году.

Хотя изначально было понятно, что удлинение маршрутов приведёт к повышению расходов авиакомпаний. И вполне логично, что этим пользуются их конкуренты из тех стран, для которых Россия не закрывала своё воздушное пространство.

Ранее уже звучали намёки на то, что неплохо было бы уравнять позиции путём введения неких ограничительных мер в отношении тех же китайских авиаперевозчиков. Вряд ли, впрочем, в Евросоюзе готовы пойти на столь радикальные меры. Ведь есть риск получит ответные меры.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
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