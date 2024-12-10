Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет

3:59 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Освобождение Покровска, в окрестностях которого добываются важные полезные ископаемые уголь и литий, обеспечит в будущем наполнение бюджета Донецкой республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Находкинский торговый порт

Взятие Шевченко открывает путь на Покровск

По сообщениям военкоров, 9 декабря ВС РФ был освобождён важный населённый пункт Шевченко — к югу от города Покровск, что можно назвать стартом операции по овобождению этого важного логистического центра ВСУ.

Это будет сделано обхватом города с запада с выходом ВС РФ на трассу Е-50 на Павлоград. С востока ВС РФ уже ведут бои на подступах к Мирнограду в лесополосах в районе Гродовки и Николаевки. Там расположена цепь опорных пунктов ВСУ, взятие которых откроет дорогу на Луч (Проминь) и Московское.

После взятия Шевченко ВС РФ зашли западнее — в Новотроицкое, чем обеспечили перерезание дороги на Курахово, даже не столько на него, а на расположенный западнее Богатырь с выходом на Великую Новосёлку. По этой трассе ВС РФ вышли к Новооленовке, обеспечивая фланг наступающей на Покровск группировке и формируя малый котёл напротив Пушкино.

Донецк получает доступ к месторождениям лития и коксующегося угля

Важный позитивный момент от освобождения региона — экономический. На востоке от Шевченко находится месторождение лития, которое планировалось продать австралийской European Lithium. Но затем компания, получившая лицензию на добычу лития, в связи с СВО приостановила проект. По данным учёных, запаса лития Шевченковского месторождения хватило бы, чтобы к 2035 году Европа полностью перешла на собственные литий-ионные батареи и прочие модификации. Теперь шахта будет работать на РФ, и добыча лития на уже разведанных мощностях станет важным элементом пополнения бюджета ДНР.

Западнее Покровска, в населённом пункте Удачное, находится шахта "Красноармейская-Западная №1", где имеются залежи коксующегося угля. Это основа украинской металлургии. Уголь с этой шахты в 2023 году обеспечивал на 90% производственный цикл на таких крупнейших комбинатах, как "Аселор Миттал Кривой Рог" и предприятиях группы "Метинвест" Ахметова. Потеря объекта вызовет у них необходимость импортировать уголь, что, в свою очередь, приведёт к значительному удорожанию металлургической продукции. Когда шахта перейдёт под контроль РФ, это обеспечит сырьём металлургические комбинаты в ДНР и доход в бюджет республики.

С учётом того, что Украина обещает продать все свои значимые ресурсы Западу за военную помощь, украинский солдат сейчас умирает за его интересы.

ВС РФ не остановятся на освобождении ДНР

Украинские источники рассказали FT о негодных фортификациях ВСУ между Кураховым и Покровском, где вторая линия укреплений только строится, а третья ещё даже не заложена. Если посмотреть на карту укреплений, видно, что российская армия обошла укрепления ВСУ около Покровска, возведённые в конце 2023-го — начале 2024 года, которые развёрнуты фронтом на юг.

После падения Покровска и Часова Яра обречена Константиновка, которая расположена в низине. Вероятно, к весне начнётся операция по освобождению Краматорска и Славянска, последних крупных рубежей ВСУ в ДНР. Одновременно будет атака на Днепропетровск, и даже само пересечение границы области россиянами, до которой по прямой сейчас 15 километров, нанесёт значительный удар по военным амбициям Киева.

Уточнения

Покро́вск до 2016 года — Красноарме́йск, является центром Покровской агломерации с населением 379,5 тыс. чел. Покровск — один из центров угольной промышленности Украины. «Покровскуголь» производит более 1,9 млн тонн коксующегося угля от которого критически зависят украинские сталелитейные заводы ArcelorMittal в городе Кривой Рог.



Шевче́нко— село на Украине находится в Великоновосёлковском районе ДНР.





Ли́тий — химический элемент 1-й группы , это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.

