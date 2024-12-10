Освобождение Покровска, в окрестностях которого добываются важные полезные ископаемые уголь и литий, обеспечит в будущем наполнение бюджета Донецкой республики.
По сообщениям военкоров, 9 декабря ВС РФ был освобождён важный населённый пункт Шевченко — к югу от города Покровск, что можно назвать стартом операции по овобождению этого важного логистического центра ВСУ.
Это будет сделано обхватом города с запада с выходом ВС РФ на трассу Е-50 на Павлоград. С востока ВС РФ уже ведут бои на подступах к Мирнограду в лесополосах в районе Гродовки и Николаевки. Там расположена цепь опорных пунктов ВСУ, взятие которых откроет дорогу на Луч (Проминь) и Московское.
После взятия Шевченко ВС РФ зашли западнее — в Новотроицкое, чем обеспечили перерезание дороги на Курахово, даже не столько на него, а на расположенный западнее Богатырь с выходом на Великую Новосёлку. По этой трассе ВС РФ вышли к Новооленовке, обеспечивая фланг наступающей на Покровск группировке и формируя малый котёл напротив Пушкино.
Важный позитивный момент от освобождения региона — экономический. На востоке от Шевченко находится месторождение лития, которое планировалось продать австралийской European Lithium. Но затем компания, получившая лицензию на добычу лития, в связи с СВО приостановила проект. По данным учёных, запаса лития Шевченковского месторождения хватило бы, чтобы к 2035 году Европа полностью перешла на собственные литий-ионные батареи и прочие модификации. Теперь шахта будет работать на РФ, и добыча лития на уже разведанных мощностях станет важным элементом пополнения бюджета ДНР.
Западнее Покровска, в населённом пункте Удачное, находится шахта "Красноармейская-Западная №1", где имеются залежи коксующегося угля. Это основа украинской металлургии. Уголь с этой шахты в 2023 году обеспечивал на 90% производственный цикл на таких крупнейших комбинатах, как "Аселор Миттал Кривой Рог" и предприятиях группы "Метинвест" Ахметова. Потеря объекта вызовет у них необходимость импортировать уголь, что, в свою очередь, приведёт к значительному удорожанию металлургической продукции. Когда шахта перейдёт под контроль РФ, это обеспечит сырьём металлургические комбинаты в ДНР и доход в бюджет республики.
С учётом того, что Украина обещает продать все свои значимые ресурсы Западу за военную помощь, украинский солдат сейчас умирает за его интересы.
Украинские источники рассказали FT о негодных фортификациях ВСУ между Кураховым и Покровском, где вторая линия укреплений только строится, а третья ещё даже не заложена. Если посмотреть на карту укреплений, видно, что российская армия обошла укрепления ВСУ около Покровска, возведённые в конце 2023-го — начале 2024 года, которые развёрнуты фронтом на юг.
После падения Покровска и Часова Яра обречена Константиновка, которая расположена в низине. Вероятно, к весне начнётся операция по освобождению Краматорска и Славянска, последних крупных рубежей ВСУ в ДНР. Одновременно будет атака на Днепропетровск, и даже само пересечение границы области россиянами, до которой по прямой сейчас 15 километров, нанесёт значительный удар по военным амбициям Киева.
Покро́вск до 2016 года — Красноарме́йск, является центром Покровской агломерации с населением 379,5 тыс. чел. Покровск — один из центров угольной промышленности Украины. «Покровскуголь» производит более 1,9 млн тонн коксующегося угля от которого критически зависят украинские сталелитейные заводы ArcelorMittal в городе Кривой Рог.
Шевче́нко— село на Украине находится в Великоновосёлковском районе ДНР.
Ли́тий — химический элемент 1-й группы , это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
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