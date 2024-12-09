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Олег Артюков

Merkur: Германия продолжает помогать экономике России

В Германии рассказали о помощи экономике России
Экономика

Запад ввёл против России масштабные санкции, которые должны были лишить её основных источников дохода, в том числе значительной части доходов от продажи нефти и газа.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

В апреле текущего года министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна больше не нуждается в российском сжиженном природном газе (СПГ) и Берлин больше не контактирует с Москвой по этому вопросу. Однако недавние события показали, что это не соответствует действительности, говорится в материале издания Merkur.

"Путин оказался более успешным в продаже российского газа, чем ожидалось. Есть признаки того, что российский СПГ всё же поступает в Германию", — сообщает его автор.

Обозреватель Merkur отмечает, что некоторое время назад в СМИ были представлены доказательства того, что российский сжиженный газ всё же достигает Германии. Это было подтверждено письмом немецкого министерства экономики, в котором чиновники призвали операторов немецких терминалов СПГ на побережье Северного моря прекратить принимать поставки российского газа.

В ответ на запрос журналистов в правительстве Германии отказались комментировать ситуацию, сообщив лишь то, что страна не закупает российский газ.

По мнению немецких СМИ, президент России Владимир Путин должен быть доволен. Германия фактически оказывает экономическую поддержку его стране.

"Экономика России довольна. Похоже, что газ Путина достигает Германии, но правительство это отрицает", — возмущается автор материала.

СМИ в Германии считают, что Россия нашла способ поставлять свой газ в страну и получает от этого выгоду. Однако немецкое правительство что-то недоговаривает.

"Экономика России, вероятно, выигрывает от Германии — провал Шольца и Хабека, по-видимому, позволяет путинскому газу течь", — считает автор материала.

Стоит отметить, что по версии официального Берлина, это не Германия перестала импортировать российский газ, а Россия прекратила его экспорт.

И потом, можно напомнить еще, что той же немецкой прессе было много материалов насчёт того, что сокращение (или прекращение) поставок российских энергоресурсов отрицательно сказалось на тех отраслях промышленности Германии, где такие ресурсы были востребованы.

Весьма распространено мнение, что конкурентоспособность германской, да и других промышленно развитых стран Евросоюза в значительной степени базировалась на поставках недорогих энергоресурсов из России. И проблемы начались после того, что эти поставки были резко сокращены. В том числе по инициативе властей стран сообщества.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия
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