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Олег Артюков

Европа наращивает импорт с работающих на российской нефти НПЗ Индии

Европа увеличила импорт с индийских НПЗ, работающих на российской нефти
2:35
Экономика

Евросоюз наращивает импорт нефтепродуктов, произведённых на индийских нефтеперерабатывающих заводах, которые используют российское сырьё.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

По данным издания Politico, с начала 2024 года страны ЕС увеличили импорт продукции индийских НПЗ на 20 процентов. Эти заводы перерабатывают российское чёрное золото.

Издание отмечает, что закупки осуществляются у трёх индийских НПЗ, которым в этом году ЕС заплатил на 20 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Однако невозможно точно определить, сколько топлива было произведено из российской нефти. Тем не менее, выручка индийских НПЗ значительно выросла благодаря европейским закупкам.

Напомним, что Россия перенаправила поставки своей нефти на восток после введения санкций со стороны Европы. С 5 декабря 2022 года в ЕС действует эмбарго на поставки российской нефти по морю, а с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты из России.

Основными покупателями российского чёрного золота сейчас являются Индия и Китай, которые получают выгоду от международных санкций.

То, что европейские компании покупают нефтепродукты у индийских нефтеперерабатывающих предприятий, которые перерабатывают в том числе и российскую нефть, далеко не новость. Об этом сообщалось и в прошлом году. За это время особых изменений не произошло, разве что европейцы платить за импорт стали больше.

Напомним, в ЕС действует эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов, но не для всех стран. Ряд государств Центральной и Восточной Европы продолжают получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".

Стоит также отметить, что Евросоюза не только ввёл эмбарго на нефть и нефтепродукты из России, но и поддержал так называемый потолок цен на них. Нефть, например, запрещается продавать дороже 60 долларов за баррель при поставках морским путём.

Поскольку это ограничение не соблюдается — а в России президент Владимир Путин своим указом запретил продавать нефть частным и юридическим лицам, поддерживающим "потолок цен" — то в ЕС собираются ввести ограничения против танкеров, которые перевозят этот ресурс из РФ.

По крайней мере, такая мера содержится в очередном пакете санкций, который сейчас обсуждают в Евросоюзе.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия европа
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