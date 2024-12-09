Европа ищет способы избежать повышения тарифов на экспорт при Трампе

Европа ищет способы задобрить Трампа

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз планирует закупать больше сжиженного природного газа и военной техники в Соединённых Штатах, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного еврокомиссара.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Торговый порт с контейнеровозами

Автор материала отмечает, что даже если администрация Трампа первоначально введёт высокие тарифы на товары из Китая, Европа всё равно столкнётся с последствиями, когда китайские товары начнут поступать на её рынок.

Еврокомиссар упомянул о возможной сделке с США, в рамках которой ЕС мог бы предложить закупку американской военной техники и СПГ, а взамен, возможно, получить снижение торговых пошлин.

Также отмечается, что производители американской военной техники ценят европейский рынок, и к концу десятилетия в Европе будет находиться более 600 истребителей F-35, которые требуют запчастей.

В то же время в ЕС усилились опасения, что Трамп вернётся к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.

В конце 2022 года — то есть при администрации Байдена — возникли новые торговые разногласия между США и их европейскими партнёрами после принятия закона о противодействии инфляции в США, который Евросоюз посчитал недобросовестной конкуренцией. В ответ на это Европейский Союз также ввёл пошлины на определённые американские товары.

Что касается Дональда Трампа, то ранее он неоднократно заявлял о намерении ввести повышенные тарифы на импорт товаров из стран Евросоюза. Впрочем, не только.

Он также говорил о введении 25-процентной пошлины на импорт из соседних Мексики и Канады. И дополнительной десятипроцентной пошлине на китайские товары.

Кроме того, Трамп заявил, что введёт стопроцентные пошлины на импорт из стран БРИКС, если они попытаются понизить роль доллара в международной торговле.

Что же касается Евросоюза, то там явно хотели бы избежать какого-либо торгового конфликта с США. Несмотря на заявления о готовности к ответным мерам, в ЕС заявляли о готовности увеличить импорт из США. В том числе и сельскохозяйственной продукции.