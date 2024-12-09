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Олег Артюков

В Польше бьют тревогу из-за вторжения российских огурцов

В Польше сообщили о вторжении российских огурцов
2:19
Экономика

Несколько дней назад сотрудники инспекции качества сельского хозяйства и продовольствия в городе Люблин задержали партию свежих огурцов, которые должны были быть проданы на польском рынке.

Огурцы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Огурцы

Более 18 тонн овощей прибыли из России, но из-за отсутствия необходимых маркировок на польском языке их транспортировка была остановлена, оворится в материале польского издания Warzywa.

По мнению его автора, эта история показательна. Несмотря на санкции, российские поставщики сельскохозяйственной продукции чувствуют себя в Польше неплохо.

"Российские огурцы вторгаются в Польшу. Этот случай показывает, что импорт товаров из России идёт хорошо. Однако это не очень хорошая новость как для местных производителей, так и для потребителей", — говорится в материале.

Обозреватель Warzywa отмечает, что Россия активно ведёт свой бизнес в Польше. Тонны сельскохозяйственной продукции каждый месяц попадают на польский рынок. Иногда это делается под видом товаров местных производителей, и такая ситуация вызывает недовольство у польских фермеров.

Соответственно, автор материала весьма недоволен сложившейся ситуацией. Они считают её несправедливой, поскольку торговля ведётся только в одном направлении. Польские фермеры не могут поставлять свою продукцию на российский рынок, так как правительство РФ в ответ на санкции ввело продуктовое эмбарго.

В то же время россияне могут продолжать торговать в странах ЕС и поставляют туда свои товары по ценам, с которыми местные производители не могут конкурировать.

"Введённое в прошлые годы эмбарго препятствует отправке товаров на восток, в частности в Россию. Между тем тысячи тонн овощей, цена которых значительно ниже, наводняют Польшу в течение многих месяцев", — говорится в материале польского издания.

Отметим, что это не первый материала подобного рода в польской прессе. Таким образом могут лоббироваться ограничительные меры в отношении российской сельхозпродукции.

Как это было в отношении поставок зерна из России, на которые в этом году в Евросоюзе ввели повышенные таможенные тарифы.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы польша
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