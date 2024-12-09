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Олег Артюков

Der Standart о России и Китае: Медведь-Дракон становится реальностью

В Австрии рассказали об укреплении связей России и Китая, несмотря на старания Запада
2:52
Экономика

Европейский союз, Соединённые Штаты Америки и их союзники ввели в отношении России масштабные ограничительные меры, в результате которых страна оказалась лишена доступа к широкому спектру технологий, включая запчасти для самолётов, компьютерные чипы и оборудование для нефтегазовой отрасли.

г.Харбин (Китай)
Фото: by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
г.Харбин (Китай)

Нынешняя ситуация напоминает положение, в котором оказался Советский Союз в прошлом. Обе страны были отрезаны от западных технологий. Однако маловероятно, что современная Россия повторит судьбу СССР, говорится в материале австрийского издания Der Standart.

"В некоторых аспектах Россия похожа на Советский Союз: страна ограничена в доступе к западным технологиям, и всё больше средств из бюджета направляется на военные нужды. Эта комбинация привела к распаду СССР", — отмечает автор материала.

Обозреватель Der Standard подчёркивает, что, несмотря на некоторые сходства, между современной Россией и поздним СССР есть существенные различия. В частности, у Советского Союза не было такого технологически развитого партнёра, каким является Китай сегодня. Экспорт из Китайской Народной Республики — одна из причин, почему западные санкции не стали для России непреодолимой проблемой.

"Медведь-Дракон становится реальностью", — подчёркивается в материале австрийского издания.

Москва и Пекин значительно укрепили свои отношения. В третьем квартале 2024 года экспорт из Китая в Россию достиг рекордного уровня. Россия импортирует из Китая до 41 процента всех товаров, особенно успешными являются поставки автомобилей, машин и химической продукции из Поднебесной. Никогда прежде две страны не сотрудничали так тесно.

По мнению автора материала, на фоне западных санкций "китайский дракон" стал своего рода защитником для "русского медведя". Благодаря сотрудничеству с Китаем Россия смогла заменить большую часть продукции, которую пытался ограничить Запад.

Чтобы усилить давление на Россию, администрация США в конце 2023 года начала применять вторичные санкции — угрожать ограничениями всем банкам, которые обрабатывают платежи для российских компаний. Эти санкции считаются самыми серьёзными в арсенале Соединённых Штатов, но даже они не сработали. Россия и Китай не боятся их, они продолжают развивать сотрудничество.

"Однако после кратковременного спада в этом году экспорт из Китая в Россию снова растёт. Похоже, что китайцы не боятся США", — говорится в материале австрийского издания.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай технологии
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