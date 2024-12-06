Американский нефтегигант объявил о сокращениях прибыли

Нефтегигант Chevron теряет прибыль и сокращает персонал

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская Chevron сообщила, что в четвёртом квартале ей потребуется до 1,5 миллиарда долларов на реструктуризацию бизнеса, включая увольнение сотрудников. Компания терпит убытки и даже была вынуждена взять кредит, чтобы выплатить дивиденды акционерам.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

В следующем году Chevron планирует потратить от 14,5 до 15,5 миллиардов долларов, что на 1 миллиард меньше, чем в этом году.

Компания также планирует сократить расходы на проекты 2025 года на 2 миллиарда долларов, хотя в 2024 году они составляли около 19 миллиардов. Это связано с тем, что Chevron потратила 53 миллиарда долларов на покупку конкурента Hess. Однако сделка пока не завершена, так как Exxon, у которой есть совместные активы с Hess в Гайане, считает, что имеет преимущественное право на эти активы (30% Hess в блоке Stabroek).

Chevron и Hess не могут прийти к соглашению, поэтому арбитраж будет рассматривать этот вопрос, и слияние откладывается как минимум до первого квартала 2025 года, сообщает издание "Нефть и капитал".

Кроме того, Chevron планирует сократить инвестиции в казахстанские предприятия и расходы на добычу сланцевого газа в США. Расходы на добычу упадут примерно на 1 миллиард долларов, а расходы на переработку сократятся на 300 миллионов долларов. В бюджете не предусмотрены расходы на сделку с Hess, которая пока находится под вопросом.

Компания сообщила, что расходы на выходное пособие и переезд составят до 900 миллионов долларов из общей суммы расходов после уплаты налогов, а обесценение активов и продажа недвижимости — 600 миллионов долларов.

Аналитики LSEG прогнозируют, что доходы Chevron в последнем квартале 2024 года составят 4,35 миллиарда долларов, или 2,42 доллара на акцию. В четвёртом квартале 2023 года этот показатель составлял 6,45 миллиарда долларов, или 3,45 доллара на акцию, сообщает Reuters.

Ранее британская компания BP, которая также занимается добычей и переработкой нефти и газа, объявила о намерении сократить 15 процентов своего персонала. Это решение связано с последствиями пандемии коронавируса и стратегией компании по переходу на использование возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно планам компании, до конца текущего года штат сотрудников сократится на 10 тысяч человек, то есть с нынешних 70,1 тысячи до 60 тысяч. В основном это коснётся руководящего состава.