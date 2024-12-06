Глеб Шкрябин: Способность принимать решения и предлагать улучшения — ключ к успеху в IT

10:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почему разработчику для развития нужно брать на себя больше ответственности и как умение работать в команде способствует успешной карьере, рассказал руководитель технического отдела, создатель сложных систем для крупного бизнеса Глеб Шкрябин.

Фото: Фото из личного архива Глеба Шкрябина Руководитель технического отдела, создатель сложных систем для крупного бизнеса Глеб Шкрябин

Спрос на IT-специалистов стремительно растет, и вместе с ним растет поток студентов, поступающих на соответствующие программы. По данным исследования консалтинговой компании "Яков и партнеры", в 2024 году на IT-направления в российских вузах было зачислено 83 тысячи студентов, что на 84% больше, чем в 2016 году. На фоне растущей конкуренции перед каждым выпускником встает вопрос: как вырасти в профессионала, который способен занять высокие позиции и решать сложные задачи бизнеса? Только качественных знаний для этого недостаточно, работодателям нужны инициативные работники, умеющие работать в команде, говорит Глеб Шкрябин, член жюри Digital Leaders award, технический лидер и ведущий инженер компании BrainRocket, который уже более 10 лет разрабатывает системы, способные выдерживать критические нагрузки и стабильно работать при большом количестве пользователей и создает инновационные решения для сотни бизнесов. Спросили эксперта, какие навыки и качества нужны для достижения успеха в IT, как он сам стал руководителем, и какие шаги помогают поддерживать высокий уровень профессиональной компетенции.

— Глеб, сейчас вы Staff engineer, ваша зарплата в несколько раз превышает среднюю зарплату по данной позиции, расскажите, как начинали свой путь в IT, как поняли, чем именно хотите заниматься в этой сфере?

— В то время, когда я начинал, IT-направление еще не было таким популярным, и образовательных программ в этой сфере было гораздо меньше. Поэтому я выбрал факультет математики, где изучал математику и компьютерные науки. Мне всегда нравилось решать сложные задачи и находить наилучшие способы их решения — именно это в итоге подтолкнуло меня к программированию и оптимизации систем. Мой путь в профессию начался с базовой роли разработчика внутренних приложений для оптимизации бизнес-процессов. Это был ценный опыт, поскольку я сразу столкнулся с задачами, связанными с повышением производительности систем. В процессе работы я осознал, что мне интересен не только сам процесс программирования, но и проектирование архитектуры, обеспечивающей устойчивость и стабильность при высоких нагрузках.

— Какой профессиональный опыт был для вас наиболее значимым на начальных этапах?

— Первый значимый опыт, который подтолкнул меня к работе с высоконагруженными системами, был связан с проектом в сфере онлайн-рекламы, где я понял, насколько важно правильно распределять нагрузку и грамотно выстраивать архитектуру. Я занимался задачами по оптимизации базы данных и созданию систем, способных выдерживать резкие всплески активности пользователей. Этот проект позволил мне глубже погрузиться в разработку масштабируемых решений и стал отправной точкой для перехода в более ответственные роли, связанные с проектированием высоконагруженных систем.

— Как вы пришли к роли технического руководителя? В какой момент поняли, что готовы взять на себя ответственность за стратегические решения и управление командами?

— Путь к роли технического руководителя для меня начался тогда, когда ко мне стали обращаться не только за технической экспертизой, но и за советом, как организовать работу над проектами в целом. Я заметил, что мои коллеги и руководство начали спрашивать не только о том, как решить конкретные технические задачи, но и о том, как лучше распределить задачи между участниками команды, как организовать рабочий процесс и какие инструменты использовать для повышения эффективности. Это показало мне, что я уже вышел за рамки обычных обязанностей разработчика и готов к более стратегической роли, где важно видеть проект с высоты, учитывать долгосрочные цели и грамотно выстраивать взаимодействие в команде.

— На прошлом месте работы в высокотехнологичной компании "Involta" вы отвечали за крупный проект по созданию корпоративного менеджера с нуля. Какие ключевые принципы помогали вам выстраивать работу команды и шаг за шагом двигаться к успешному завершению проекта?

— Когда я присоединился к проекту, мессенджер был на уровне концепта и нуждался в значительной доработке. Мне предстояло продумать логику, спланировать реализацию и организовать процесс разработки. Для охвата всех ключевых платформ я сформировал команду, которая работала параллельно над каждой из них, включая интеграцию с backend. Возникавшие уникальные требования мы учитывали, совершенствуя пользовательский опыт. Я выстроил стратегическое планирование, чёткое распределение ролей и прозрачную коммуникацию. Благодаря этому нам удалось синхронизировать усилия, эффективно адаптировать решения и обеспечить удобство использования мессенджера на всех платформах.

— Глеб, сейчас вы работаете в крупной компании BrainRocket и прошли путь от разработчика до ведущего инженера и сейчас играете ключевую роль в разработке систем, которые способны обрабатывать огромные объемы данных и обслуживать множество пользователей одновременно. Что вы делаете для поддержания высокого уровня технической экспертизы, как совершенствуете навыки?

— Для меня поддержания уровня технической экспертизы — это прежде всего постоянное обучение и практика на сложных проектах. В работе над системами, которые должны оставаться стабильными при больших нагрузках, важно идти в ногу с новыми технологиями, поэтому я всегда стремлюсь осваивать инновации, которые могут улучшить стабильность и производительность наших решений. Кроме того, я считаю, что углублять экспертизу помогает обмен опытом и сотрудничество с командой. Я активно обсуждаю технические решения с коллегами, что позволяет не только делиться знаниями, но и самому учиться у команды — в нашей сфере одну задачу зачастую можно решить несколькими методами или даже подходами. Держать навыки на высоком уровне мне помогают постоянная практика, изучение новых технологий и работа над реальными проектами — все это дает возможность расти как профессионалу.

— Ваше лидерство в компании выходит за рамки технической работы — вы также обучаете и поддерживаете молодых разработчиков. Какие методы и подходы используете, чтобы помочь им развиваться?

— Я действительно вижу свою роль шире, чем решение технических задач, поскольку верю, что для создания сильной команды важны три принципа: открытость к новым знаниям, культура обмена опытом и готовность к конструктивному диалогу. На практике это означает проведение код-ревью, разбор кейсов и помощь в выборе оптимальных архитектурных решений. Я также стараюсь поддерживать их инициативы и подталкиваю к тому, чтобы они не боялись предлагать свои идеи и брать на себя ответственность за их реализацию. Также важно уделять внимание улучшению рабочих процессов, что помогает всей команде работать эффективнее. Мы часто обсуждаем, как улучшить производительность, подходы к разработке и общие принципы проектирования систем. Я стараюсь поддерживать рабочую атмосферу, когда каждый может внести вклад и расти профессионально.

— В компании, кроме создания крупномасштабных проектов для заказчиков, вы реализовали множество инициатив для улучшения работы внутренних процессов, включая разработку системы мониторинга для прогнозирования сбоев и внедрение решений, оптимизирующих нагрузку на базы данных. Какие цели и направления для дальнейшего развития вы ставите перед собой?

— Мои планы на будущее связаны с дальнейшим развитием технического лидерства и углублением экспертизы в проектировании сложных и масштабируемых систем. Работая над крупными проектами, я вижу важность создания решений, которые не только поддерживают высокие нагрузки, но и остаются надежными и безопасными. Поэтому одна из моих целей — постоянно совершенствовать подходы к архитектуре, внедрять инновационные технологии и инструменты, которые помогают улучшить производительность и безопасность систем. Также я стремлюсь развивать навыки в области управления проектами и взаимодействия с командой, ведь именно работа с коллегами позволяет создать эффективные и долговечные решения. Мой фокус — оставаться на пике технологического прогресса

— Что посоветуете начинающим специалистам, которые хотят добиться успеха в IT и занять лидерские позиции?

— Во-первых, важно развивать техническую экспертизу, изучать основы разработки, даже если на первых порах задачи кажутся небольшими или рутинными. Без навыков и знаний далеко не уйти. Опыт, полученный на начальных позициях, закладывает фундамент для понимания более сложных проектов в будущем. Во-вторых, не бояться брать ответственность за проекты. Способность принимать решения и предлагать улучшения — ключ к успеху в IT. Это полезно будь то в работе над кодом или процессах команды и помогает расти профессионально и укреплять авторитет среди коллег. Постепенно, когда вы проявляете ответственность и способность к стратегическому мышлению, вас начинают рассматривать как лидера, даже если формально эта позиция еще не закреплена. Третий важный аспект — это умение работать в команде и строить продуктивные отношения. Для того чтобы стать хорошим техническим лидером, недостаточно просто быть экспертом в своей области. Важно развивать навыки наставничества и уметь передавать свои знания, помогать коллегам и быть открытым к диалогу. Такой подход не только повышает уровень доверия в команде, но и помогает всем вместе достигать большего.