Kronen Zeitung: дешёвые удобрения из России стали проблемой для Европы

В Австрии считают, что удобрения из России стали проблемой для Европы

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году австрийская компания Borealis, специализирующаяся на нефтехимии, продала свой бизнес по производству азотных удобрений чешскому конгломерату Agrofert. Сумма сделки составила 810 миллионов евро, а ещё 100 миллионов было инвестировано в развитие нового бренда, получившего название LAT Nitrogen.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Спустя год после сделки новые владельцы бизнеса начали сообщать о проблемах, связанных с Россией, говорится в материале австрийского издания Kronen Zeitung.

"Дешёвые удобрения из России вызывают проблемы", — отмечает автор материала.

Обозреватель Kronen Zeitung подчеркнул, что европейские производители удобрений сталкиваются с серьёзной конкуренцией со стороны России. В отличие от многих других продуктов, экспорт удобрений не попал под санкции, и Россия активно этим пользуется.

Представители LAT Nitrogen сообщают, что производители удобрений в Европе переживают сложный период.

Из России в больших количествах поступают различные удобрения и аммиак. Это создаёт серьёзную конкуренцию для европейских компаний, которые вынуждены сокращать производство или даже полностью закрывать его.

"Россия наводняет нас удобрениями и аммиаком", — возмущается операционный директор LAT Nitrogen Мануэль Бесшлиссер.

В LAT Nitrogen заявили, что ситуация сложная и существует вероятность остановки работы завода в будущем.

В условиях, когда ЕС раньше зависел от российского газа, теперь он стал зависеть от дешёвых удобрений, приходит к выводу автор материала.

Вывод неновый. Ранее о том, ряд европейских изданий сообщали о том, что экспорт удобрений из России растёт. А европейские производители уже неоднократно заявляли, что не могут конкурировать с российскими компаниями.

Причина проста — при производстве удобрений требуется в том числе газ. В условиях, когда страны Евросоюза отказываются от его импорта из России, растут цены и на газ, и на другую продукцию.

А фермеры в Европе считать ещё не разучились, несмотря на увещевания тамошней прессы покупать отечественное, но сильно дороже. И потому не спешат прислушиваться к советам прессы, чиновников и предпринимателей.