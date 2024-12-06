Когда оплата через QR-код может быть невыгодна

Оплата через QR-код может быть невыгодна. Что нужно знать

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

При использовании QR-кода для оплаты покупок в магазинах через приложение банка не происходит начисление кешбэка, сообщила заведующая кафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета Российского университета дружбы народов Дарья Динец.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

По её словам, в последнее время в магазинах продавцы начали предлагать покупателям оплачивать товары с помощью QR-кода. Это связано с тем, что такой способ оплаты выгоден продавцам, так как он позволяет снизить комиссию за эквайринг, сообщает РИА "Новости".

Однако при оплате через QR-код клиент банке не получает кешбэк, так как платёж проходит через Систему быстрых платежей и отмечается как перевод юридическому лицу.

Дарья Динец отметила, что оплата через QR-код может быть выгодной только в том случае, если продавец предоставит покупателю скидку. Клиент имеет право оплатить товар любым законным способом, подчеркнула экономист.

Стоит ещё заметить, что при оплате кредитной картой через QR-код банк может начислять комиссии или повышенные проценты, ведь для банка это не покупка, а перевод. Дополнительные условия лучше узнавать в своем банке.

Однако у такого способа оплаты есть и преимущества. Например, для него требуется только смартфон и доступ к банковскому приложению.

Кроме того, при возврате деньги придут сразу. При отмене покупки деньги на карту могут быть возвращены в течение нескольких дней. Тогда как при оплате по QR-коду возврат средств происходит моментально.

В то же время, по данным Центрального банка, наблюдается рост популярности Системы быстрых платежей среди жителей России.

Во втором квартале 2024 года граждане совершили почти 2,3 миллиарда переводов через СБП на сумму 13,4 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом количество переводов выросло на 27 процентов, а их объём — на 47 процентов.

Также Центральный банк обновил свой прогноз по росту депозитов юридических лиц в банках на 2024 год, ожидая увеличения на уровне 9-12 процентов.

Одновременно прогноз по росту депозитов населения был пересмотрен с 16-21 процентов до 23-26 процентов, указано в последнем аналитическом обзоре регулятора.

Связано это с тем, что ожидается значительное увеличение средств населения в банках в четвертом квартале. Это связано с выплатой годовых бонусов на фоне предстоящего роста налоговых отчислений и авансированием январских пенсий в декабре.