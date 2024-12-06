Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Путин нашёл решение, как обойти санкции США против Газпромбанка

4:31
Экономика » Сырье » Газ

Россия чрезвычайно гибко решает вопросы, связанные с американскими санкциями. Через две недели после того, как США ввели санкции против "Газпромбанка", решение было найдено.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Минфин США поставил под угрозу газоснабжение Европы

21 ноября минфин США ввёл санкции против "Газпромбанка", который был единственным уполномоченным вести расчёты по экспорту газа с недружественными странами через специальные рублёвые счета. В минфине США заявили, что санкции (запрет транзакций через SWIFT) против этого крупнейшего банка, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России:

  • "ещё больше ослабят военную машину России",
  • усложнят для Кремля задачу уклонения от санкций США,
  • а также задачу "финансирования и оснащения своих военных".

Американские контрагенты, согласно распоряжению минфина, должны завершить все операции с "Газпромбанком" до 20 декабря 2024 года. По проекту "Сахалин-2" США делают исключение для сделок с участием банка до 28 июня 2025 года.

Взволновались Венгрия, Турция, которые являются активными покупателями и реэкспортёрами российского газа. Они попросили минфин США сделать для них исключения. Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто расценил санкции как "посягательство на суверенитет Венгрии", заявив, что США "сознательно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в сложную ситуацию". В начале этой недели Сийярто провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, а затем сообщил, что юристы уже работают над тем, как обойти американские санкции в отношении "Газпромбанка". И решение было найдено.

Платить за российский газ станет легче

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет требование оплачивать газ только напрямую в "Газпромбанке". Теперь это разрешено делать через посредников.

Указ предусматривает две возможности взаиморасчётов. Первая — это "зачисление уполномоченным банком" ("Газпромбанком") средств, полученных в рублях от "третьего лица", для оплаты иностранными компаниями цены на российский газ.

По второму варианту по инициативе поставщика ("Газпрома") обязательство по оплате газа может быть "частично или полностью отменено путём зачёта встречных требований российского поставщика к иностранному заказчику". Встречные требования могут быть зачтены путём безналичного расчёта или равного погашения взаимных платёжных обязательств.

Рубли по-прежнему остаются валютой оплаты и должны прийти на счёт продавца, открытый в "Газпромбанке", но теперь не важно, от кого именно. Как пишет Bloomberg, это может означать, что покупателям российского газа придётся иметь счета в другом банке, если они захотят платить в иностранной валюте. Другой банк должен будет обменять деньги на российскую валюту и перевести их в "Газпромбанк". Похожая схема платежей уже применяется российскими нефтяниками.

Европе не обойтись без российского газа

Рынок сразу отреагировал снижением цен на газ в Европе на 2,3%, так как появилась уверенность, что санкции, введённые США против "Газпромбанка", не приведут к досрочному прекращению поставок. На самом деле многие в ЕС завидуют позиции Венгрии, которая покупает дешёвый газ и перепродаёт его Австрии, Словакии, Чехии совсем по другим ценам. Европа не может обойтись без российского газа.

Страны ЕС в сентябре заплатили за трубопроводный газ из РФ 839,9 млн евро, что на 30% выше, чем в августе этого года, и на 36% больше, чем в сентябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года, когда на оплату поставок российского газа по трубе было потрачено более 1 млрд евро.

В октябре ЕС был крупнейшим покупателем, закупив 40% российского трубопроводного газа, за ним следовали Китай (29%) и Турция (25%).

Уточнения

Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Головной офис расположен в Москве. Включён Центральным Банком РФ в перечень системно значимых кредитных организаций.
 

Петер Сийярто  — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газ газпром газпромбанк петер сийярто владимир путин
Обсудить
Новости Все >
Уксус поможет защитить огород от вредителей и сорняков
Введение туристического налога в ДНР и ЛНР пока не планируется
Лариса Лужина осудила выбор Эльдара Рязанова и назвала Барбару Брыльску сухой селёдкой
Пользователи жалуются на старую схему развода в такси
Погодный калейдоскоп: столицу ждут снежные выходные и крепкий мороз
Топ-5 эфирных масел для устранения рубцов от акне
Анна Седокова впала в депрессию на фоне слухов о примирении с мужем
Сергей Шнуров высказался о популярности Надежды Кадышевой: проходящая
Лию Ахеджакову предложили убрать из советской новогодней комедии
Как приготовить варенье с пользой для здоровья
Сейчас читают
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой
Шоу-бизнес
Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Курская область получила нового врио губернатора — проверенного в деле силовиками Хинштейна Любовь Степушова Трамп хочет сделать руководителем NASA космического туриста Джареда Айзекмана Игорь Буккер Гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал. Другое измерение военной мощи России Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Тимур Родригез красиво поздравил свою невероятную избранницу Катю Кабак с днём рождения
Рэпер L'One дал редкий комментарий о своей жене
Помощник депутата Гурулева задержан за драку в самолете
Путин нашёл решение, как обойти санкции США против Газпромбанка
Прокачка грудных мышц: техника и советы
Как завести двигатель в лютый мороз
В поисках дырки в полу. На Украине заявили о предполагаемом пуске Орешника
Жители России смогут присоединиться к участию в Казачьем диктанте — 2024 до 7 декабря
Стас Пьеха раскрыл свои отношения с сестрой: в разных метавселенных
Настасья Самбурская попала в чёрный список артистов: реакция актрисы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.