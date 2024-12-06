Путин нашёл решение, как обойти санкции США против Газпромбанка

4:31 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

Россия чрезвычайно гибко решает вопросы, связанные с американскими санкциями. Через две недели после того, как США ввели санкции против "Газпромбанка", решение было найдено.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Минфин США поставил под угрозу газоснабжение Европы

21 ноября минфин США ввёл санкции против "Газпромбанка", который был единственным уполномоченным вести расчёты по экспорту газа с недружественными странами через специальные рублёвые счета. В минфине США заявили, что санкции (запрет транзакций через SWIFT) против этого крупнейшего банка, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России:

"ещё больше ослабят военную машину России",

усложнят для Кремля задачу уклонения от санкций США,

а также задачу "финансирования и оснащения своих военных".

Американские контрагенты, согласно распоряжению минфина, должны завершить все операции с "Газпромбанком" до 20 декабря 2024 года. По проекту "Сахалин-2" США делают исключение для сделок с участием банка до 28 июня 2025 года.

Взволновались Венгрия, Турция, которые являются активными покупателями и реэкспортёрами российского газа. Они попросили минфин США сделать для них исключения. Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто расценил санкции как "посягательство на суверенитет Венгрии", заявив, что США "сознательно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в сложную ситуацию". В начале этой недели Сийярто провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, а затем сообщил, что юристы уже работают над тем, как обойти американские санкции в отношении "Газпромбанка". И решение было найдено.

Платить за российский газ станет легче

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет требование оплачивать газ только напрямую в "Газпромбанке". Теперь это разрешено делать через посредников.

Указ предусматривает две возможности взаиморасчётов. Первая — это "зачисление уполномоченным банком" ("Газпромбанком") средств, полученных в рублях от "третьего лица", для оплаты иностранными компаниями цены на российский газ.

По второму варианту по инициативе поставщика ("Газпрома") обязательство по оплате газа может быть "частично или полностью отменено путём зачёта встречных требований российского поставщика к иностранному заказчику". Встречные требования могут быть зачтены путём безналичного расчёта или равного погашения взаимных платёжных обязательств.

Рубли по-прежнему остаются валютой оплаты и должны прийти на счёт продавца, открытый в "Газпромбанке", но теперь не важно, от кого именно. Как пишет Bloomberg, это может означать, что покупателям российского газа придётся иметь счета в другом банке, если они захотят платить в иностранной валюте. Другой банк должен будет обменять деньги на российскую валюту и перевести их в "Газпромбанк". Похожая схема платежей уже применяется российскими нефтяниками.

Европе не обойтись без российского газа

Рынок сразу отреагировал снижением цен на газ в Европе на 2,3%, так как появилась уверенность, что санкции, введённые США против "Газпромбанка", не приведут к досрочному прекращению поставок. На самом деле многие в ЕС завидуют позиции Венгрии, которая покупает дешёвый газ и перепродаёт его Австрии, Словакии, Чехии совсем по другим ценам. Европа не может обойтись без российского газа.

Страны ЕС в сентябре заплатили за трубопроводный газ из РФ 839,9 млн евро, что на 30% выше, чем в августе этого года, и на 36% больше, чем в сентябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года, когда на оплату поставок российского газа по трубе было потрачено более 1 млрд евро.

В октябре ЕС был крупнейшим покупателем, закупив 40% российского трубопроводного газа, за ним следовали Китай (29%) и Турция (25%).

Уточнения

Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Головной офис расположен в Москве. Включён Центральным Банком РФ в перечень системно значимых кредитных организаций.





Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

