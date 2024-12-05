В Великобритании признали зависимость от поставок рыбы из России

Британия признала зависимость от поставок рыбы из России

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Великобритании не стали вводить новые пошлины на импорт рыбы из России, признав свою зависимость от российских поставок.

Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба в кляре

Об этом РИА "Новости" сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

Великобритания установила автономные тарифные квоты (ATQ), которые позволяют ввозить определённые виды рыбы без уплаты пошлины. Однако российские производители рыбной продукции не получили это преимущество, поскольку Великобритания ввела пошлину на рыбу и морепродукты из России.

В результате прямые поставки российской рыбы в Великобританию сократились. При этом продукция, произведённая из российского сырья в третьих странах, всё ещё может быть ввезена без пошлины. Это привело к изменению логистических схем и повышению цен на рыбу, что негативно сказывается на доступности блюд из рыбы в Великобритании.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев отметил, что прямые поставки российской рыбы в Великобританию всё же увеличились. В 2024 году Великобритания импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на сумму 2,65 миллиарда фунтов стерлингов.

В феврале этого года Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, которое позволяло британским морякам ловить рыбу в российской части Баренцева моря. По данным Daily Mail, в 2023 году британские рыбаки выловили более 566 тысяч тонн трески в Баренцевом море.

В пояснительной записке к закону отмечалось, что денонсация соглашения не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий, поскольку Великобритания решила прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией в марте 2022 года.

По данным Daily Mail, около 40 процентов трески и пикши, которые используются для приготовления популярного в Великобритании блюда fish and chips (рыба в кляре с жареным картофелем), традиционно добываются в водах Баренцева моря. После денонсации соглашения Россия будет использовать военные корабли для защиты своих территориальных вод и сдерживания любых британских траулеров, которые будут ловить рыбу в этих водах.

В мае 1956 года правительства СССР и Великобритании подписали соглашение в Москве, которое предоставляло британским рыболовным судам право заниматься промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и побережья острова Колгуев. Соглашение продолжало действовать после распада СССР, поскольку Россия стала его правопреемницей.