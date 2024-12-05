Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса

Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны ввели множество разнообразных санкций против России, направленных на разрушение её экономики. В ответ Москва приняла ответные меры. И одним из таких шагов стал недавний запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из страны, говорится в материале издания The Jerusalem Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебро

"Россия сделала неожиданный ход в экономике, введя в декабре запрет на экспорт отходов драгоценных металлов", — отмечает его автор.

Он обращает внимание на то, что этот шаг был тщательно продуман и стратегически выверен.

Отходы и лом драгоценных металлов широко используются в промышленности. И теперь это сырьё будет работать на нужды российской экономики. Ценные ресурсы останутся внутри страны, будут переработаны и направлены на внутреннее производство.

"Сохраняя эти материалы в пределах своих границ, Россия стремится максимально использовать экономический потенциал своих запасов драгоценных металлов и снизить зависимость от международных рынков", — отмечает автор материала.

Ограничения не являются тотальными, были сделаны исключения. Например, катодная сурьма в слитках и лом с содержанием драгоценных металлов не более 500 граммов на партию могут быть вывезены из страны. Такой дифференцированный подход предполагает продуманную стратегию, а не полный запрет.

Западные эксперты считают, что этот шаг является частью более широкой стратегии России по обеспечению экономической устойчивости.

Сохраняя контроль над этим сырьём, Россия может создать дополнительные виды экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью и укрепить свои внутренние производственные мощности.

Кроме того, этот шаг может создать дополнительные проблемы для противников России.

"Запрет на экспорт может нарушить глобальные цепочки поставок по переработке драгоценных металлов", — считают в Израиле.

Правительство России в ноябре временно запретило экспорт отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение вступило в силу с 1 декабря и будет действовать до 31 мая 2025 года. Такой запрет уже вводился с 1 ноября 2023-го по 30 апреля 2024 года и с 20 мая до 20 ноября 2024 года.

Решение направлено на увеличение загрузки российских аффинажных предприятий. Запрет касается вывоза из страны следующих видов материалов:

отходы и лом драгоценных металлов;

отходы и лом, плакированных драгоценными металлами;

прочие отходы и лом, содержащие драгоценные металлы или их соединения;

отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.

Власти рассчитывают, что эта мера поможет привлечь большие объёмы вторичного сырья в переработку и производство драгоценных металлов.