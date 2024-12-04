В США предупредили о проблемах из-за высказываний Трампа о БРИКС

Критика Трампа в адрес БРИКС грозит неприятностями доллару

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно избранный президент США Дональд Трамп подверг критике государства, входящие в БРИКС. Он пригрозил ввести стопроцентные пошлины на товары из этих стран, если они продолжат использовать другие валюты вместо доллара.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Но если Трамп реализует свои угрозы, то у США могут возникнуть проблемы, говорится в материале американского телеканала CBS.

Высказывания Трампа насчёт БРИКС последовали за его недавней угрозой ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, а также дополнительный десятипроцентный налог на товары из Китая.

Представители БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты, не скрывают своего желания снизить зависимость от доллара, который является самой популярной валютой в мире.

Доллар используется в международной торговле, что даёт США ряд преимуществ, включая более низкие затраты по займам для федерального правительства и значительное геополитическое влияние во всём мире. Однако страны БРИКС хотят лишить Вашингтон этих преимуществ.

В октябре президент России Владимир Путин призвал к созданию новой международной платёжной системы на саммите БРИКС, заявив, что доллар используется как оружие. Аналогичного мнения придерживаются и другие участники БРИКС, многие из которых выступают за создание новой валюты, которая станет альтернативой доллару.

Экономисты считают, что введение стопроцентных пошлин на товары, импортируемые в США из стран БРИКС, маловероятно. Однако они также отмечают, что даже если это произойдёт, пользы американским потребителям не будет.

В США опасаются, что торговое противостояние с БРИКС приведёт к резкому росту цен в американских магазинах. Соединённые Штаты импортируют кофе из Бразилии, электронику и одежду из Китая, а также полезные ископаемые из Южной Африки. Всё это сильно подорожает для американских потребителей. Кроме того, в мире укрепится мнение о необходимости отказа от доллара.

"Попытка принудить страны использовать валюту США представляет долгосрочную угрозу для глобальной роли доллара", — отмечается в материале американского телеканала.