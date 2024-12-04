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Олег Артюков

Sohu: другим странам стоит присмотреться к опыту России в противодействии санкциям

В Китае советуют другим странам присмотреться к опыту России в противодействии санкциям
2:54
Экономика

США и их союзники инициировали масштабную кампанию по разрушению российской экономики, которая включает в себя введение санкций и попытки изоляции страны.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Россия не должна была продержаться в таких условиях более шести месяцев. Однако произошло то, чего никто не ожидал — мир стал свидетелем настоящего экономического чуда, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Ситуация в России вызывает оживлённые дискуссии в мире. Ожидалось, что страна столкнётся с проблемами из-за санкций, но реальность превзошла ожидания. Чем сильнее давление на страну, тем больше она процветает. Настоящее русское экономическое чудо", — отмечает его автор.

После введения новых санкций курс российской валюты по отношению к доллару снизился. Однако это не вызвало паники. У экспертов есть уверенность в том, что происходящее не окажет серьёзного влияния на экономику, которая продолжит уверенно стоять на ногах. Эта ситуация вызывает удивление: как Россия смогла достичь такой стабильности в столь сложных условиях?

В Китае считают, что секрет успеха прост. Во-первых, Россия подготовилась к санкциям, снизив свою зависимость от западных финансовых систем. Во-вторых, на фоне ухудшения отношений с Западом она стала больше инвестировать в свою промышленность и меньше полагаться на импорт.

"Спустя много лет после распада Советского Союза многие заводы, предприятия и научно-исследовательские институты начали получать достаточное финансирование и большое количество государственных заказов. Таким образом, Россия смогла восстановить свою производственную мощь", — считает автор материала.

Кроме того, стране удалось возродить сельское хозяйство. На сегодняшний день Россия достигла полной самообеспеченности по многим категориям продуктов питания.

"Санкции, введённые западными странами против России, не принесли ожидаемых результатов, а вместо этого побудили Россию ускорить внутренние реформы. Другим странам, возможно, стоит перенять успешный опыт России", — подчёркивает автор материала.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что китайское правительства создало межведомственную группу для изучения влияния международных санкций против России.

Пекин хочет понять, как смягчить западные ограничения, особенно в случае введения аналогичных мер из-за вероятного конфликта за Тайвань. Со слов источников, китайские должностные лица для этой цели посещают Москву для встреч с чиновниками Центробанка, Минфина и других ведомств, занимающихся противодействием ограничениям.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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