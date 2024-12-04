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Олег Артюков

Мировые центробанки установили рекорд по покупкам золота

Мировые центробанки нарастили покупки золота до максимума
2:37
Экономика

В октябре центральные банки увеличили закупки золота до рекордного уровня в этом году — 60 тонн. Половина из этого объёма пришлась на индийского финансового регулятора, говорится в пресс-релизе Всемирного совета по золоту.

золото
Фото: pxhere
золото

"Центральные банки сообщили о 60 тоннах чистых покупок в этом месяце — это самый высокий показатель с начала года", — отмечается в сообщении.

Крупнейшим покупателем стала Индия, которая в октябре приобрела 27 тонн золота. С начала года её покупки составили 77 тонн. Это в пять раз больше, чем в прошлом году.

На втором месте по объёмам покупок в середине осени оказался Центральный банк Турции. За месяц он приобрёл максимальные с декабря 17 тонн золота. Закупки проводятся уже 17-й месяц подряд.

В годовом исчислении Турция увеличила свои золотые резервы на 72 тонны, что составляет около 34 процентов от общего объёма.

Третье место занимает Национальный банк Польши. Он наращивает резервы уже семь месяцев подряд — в октябре на восемь тонн. С начала года золотой запас Польши вырос на 69 тонн, что составляет 17 процентов от общего объёма.

Казахстан приобрёл в середине осени пять тонн золота, Чехия и Киргизия — по две тонны, Гана — одну тонну.

"Спрос со стороны центральных банков остаётся стабильным. Хотя рост цен на золото, по-видимому, сдерживал некоторые покупки и стимулировал тактические продажи в последние месяцы, восстановление активности в октябре свидетельствует о сохраняющемся интересе центральных банков к увеличению запасов золота. Это подтверждает роль золота как стратегического актива для центральных банков в управлении рисками и диверсификации резервов", — прокомментировали аналитики.

В этом году цены на золото неоднократно устанавливали исторические рекорды. Эксперты объясняют это ситуацией в мире, а также интересом центральных банков к диверсификации своих валютных резервов.

Многие страны теперь предпочитают хранить средства не только в долларах США, но и в золоте, на которое нельзя наложить санкции.

Кроме того, в прессе сообщалось, что ряд государств начал переводить свои золотые запасы, которые хранятся в американских и британских банках, в финансовые учреждения на своей территории.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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