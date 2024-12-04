Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России

Экономика » Производство » Судостроение

Сегодня, 3 декабря, исполняется 65 лет атомному ледокольному флоту России.

Icebreaker Arktika 3
Фото: commons.wikimedia.org by Birulik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Icebreaker Arktika 3

Российская Федерация — единственная страна, которая имеет флот атомных ледоколов. В его строю сегодня насчитывается более 40 ледоколов различных классов, из них несколько кораблей с ядерной установкой.

Головным судном флота является универсальный атомный ледокол "Арктика". Корабль проекта 22220 был построен по заказу "Росатома" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге.

О чём речь

"Арктика" — это самый мощный и большой атомоход в мире. Это не просто судно, это символ освоения огромного региона планеты — Арктики, символ технологического прогресса и российской мощи. Он один из самых современных и мощных ледоколов в мире, кто способен пробиваться сквозь многометровые ледовые поля.

История создания и развития

Первый ледокол с именем "Арктика" был построен в СССР в 1972 году. Он стал первым в мире надводным судном, достигшим Северного полюса. Однако современный ледокол "Арктика" — это совершенно другое судно, заложенное в 2013 году и введённое в эксплуатацию в 2020 году.

Уникальные характеристики

  • Мощность: ледокол оснащён двумя ядерными реакторами РИТМ-200, обеспечивающими ему невероятную мощность и автономность.
  • Лёдопроходимость: способен пробивать лёд толщиной до 3-х метров, что позволяет ему работать в самых суровых условиях Арктики.
  • Автономность: благодаря ядерной энергетике, ледокол может находиться в море годами без дозаправки.
  • Современное оборудование: оснащён новейшим навигационным и исследовательским оборудованием.

Двухосадочная конструкция позволит использовать судно и в арктических водах, и в устьях полярных рек. "Арктика" работает в основном в западной части этой географической зоны: в Баренцевом, Карском и Печорском морях, а также на участках устья Енисея и Обской губы.

Основные характеристики:

  • Мощность — 60 Мватт (на валах);
  • Скорость хода — 22 узла (по чистой воде);
  • Длина — 173,3 м;
  • Ширина — 34 м;
  • Высота — 15,2 м;
  • Осадка — 10,5 м/8,65 м;
  • Максимальная лёдопроходимость — 2,8 м;
  • Полное водоизмещение — 33 540 т.

Роль в освоении Арктики

Ледокол обеспечивает судоходство — сопровождает караваны судов по Севморпути, сокращая время и стоимость доставки грузов.

Также он используется для проведения научных исследований в Арктике, изучения климатических изменений и морской флоры и фауны.

"Арктика" может выполнять спасательные операции в сложных ледовых условиях.

Ну и, наконец, обеспечивает поддержку морских нефтегазовых платформ и других российских объектов в Арктике.

Будущее Арктики и одноимённого ледокола

С развитием ледокольного флота и освоением Арктики, роль ледокола "Арктика" будет весьма значима. Однако в отдалённом будущем "Росатомфлот" будет отказываться от устаревших атомных ледоколов, а их место займут пять новых судов проекта 22220 и три нового проекта 10510 "Лидер". Это новый проект универсальных двухосадочных атомных ледоколов с мощностью 120 МВт.

Так будет обеспечен количественный и качественный рост ледокольного флота РФ. Это позволит решать все задачи по обеспечению судоходства на Северному морскому пути и в ближайших регионах круглогодично и практически без ограничений.

Уточнения

Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. До начала XX века в западной литературе обычно именовался Северо-Восточный проход. Этот путь наряду с Северо-Западным проходом и Трансполярным морским путём связывает Европу и Азию морскими путями через Северный Ледовитый океан.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Атомный ледокол Арктика
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы арктика карское море
Обсудить
Новости Все >
Алёна Жигалова заявила, что любовница рэпера Натана ждала от него ребёнка
Как избежать перетренированности: быстрый путь к восстановлению
Насколько свекольный сок является эффективным средством для снижения давления, ответила врач
Исследование показало, что дарят на Новый год большинство россиян
В России в 2025 году сократятся выдачи розничных кредитов
Интерпол и Казахстан нацелены на возвращение активов
Взгляд в прошлое: оружие и доспехи германского лидера впечатлили ученых
Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре
Какую картошку лучше использовать в салатах
Опасность обочин зимой: как справиться с непредвиденной ситуацией
Сейчас читают
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале
Шоу-бизнес
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения Любовь Степушова Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
В России в 2025 году сократятся выдачи розничных кредитов
Интерпол и Казахстан нацелены на возвращение активов
Взгляд в прошлое: оружие и доспехи германского лидера впечатлили ученых
Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре
Какую картошку лучше использовать в салатах
Опасность обочин зимой: как справиться с непредвиденной ситуацией
Как новые законы могут повлиять на рынок недвижимости и владельцев жилья
Стакан этого напитка в день эффективно снижает давление, утверждают британские учёные
Как ароматные травы помогут вам спасти урожай от грызунов
Как города спасают редких животных от вымирания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.