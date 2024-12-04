Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России

Сегодня, 3 декабря, исполняется 65 лет атомному ледокольному флоту России.

Фото: commons.wikimedia.org by Birulik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Icebreaker Arktika 3

Российская Федерация — единственная страна, которая имеет флот атомных ледоколов. В его строю сегодня насчитывается более 40 ледоколов различных классов, из них несколько кораблей с ядерной установкой.

Головным судном флота является универсальный атомный ледокол "Арктика". Корабль проекта 22220 был построен по заказу "Росатома" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге.

О чём речь

"Арктика" — это самый мощный и большой атомоход в мире. Это не просто судно, это символ освоения огромного региона планеты — Арктики, символ технологического прогресса и российской мощи. Он один из самых современных и мощных ледоколов в мире, кто способен пробиваться сквозь многометровые ледовые поля.

История создания и развития

Первый ледокол с именем "Арктика" был построен в СССР в 1972 году. Он стал первым в мире надводным судном, достигшим Северного полюса. Однако современный ледокол "Арктика" — это совершенно другое судно, заложенное в 2013 году и введённое в эксплуатацию в 2020 году.

Уникальные характеристики

Мощность: ледокол оснащён двумя ядерными реакторами РИТМ-200, обеспечивающими ему невероятную мощность и автономность.

Лёдопроходимость: способен пробивать лёд толщиной до 3-х метров, что позволяет ему работать в самых суровых условиях Арктики.

Автономность: благодаря ядерной энергетике, ледокол может находиться в море годами без дозаправки.

Современное оборудование: оснащён новейшим навигационным и исследовательским оборудованием.

Двухосадочная конструкция позволит использовать судно и в арктических водах, и в устьях полярных рек. "Арктика" работает в основном в западной части этой географической зоны: в Баренцевом, Карском и Печорском морях, а также на участках устья Енисея и Обской губы.

Основные характеристики:

Мощность — 60 Мватт (на валах);

Скорость хода — 22 узла (по чистой воде);

Длина — 173,3 м;

Ширина — 34 м;

Высота — 15,2 м;

Осадка — 10,5 м/8,65 м;

Максимальная лёдопроходимость — 2,8 м;

Полное водоизмещение — 33 540 т.

Роль в освоении Арктики

Ледокол обеспечивает судоходство — сопровождает караваны судов по Севморпути, сокращая время и стоимость доставки грузов.

Также он используется для проведения научных исследований в Арктике, изучения климатических изменений и морской флоры и фауны.

"Арктика" может выполнять спасательные операции в сложных ледовых условиях.

Ну и, наконец, обеспечивает поддержку морских нефтегазовых платформ и других российских объектов в Арктике.

Будущее Арктики и одноимённого ледокола

С развитием ледокольного флота и освоением Арктики, роль ледокола "Арктика" будет весьма значима. Однако в отдалённом будущем "Росатомфлот" будет отказываться от устаревших атомных ледоколов, а их место займут пять новых судов проекта 22220 и три нового проекта 10510 "Лидер". Это новый проект универсальных двухосадочных атомных ледоколов с мощностью 120 МВт.

Так будет обеспечен количественный и качественный рост ледокольного флота РФ. Это позволит решать все задачи по обеспечению судоходства на Северному морскому пути и в ближайших регионах круглогодично и практически без ограничений.

Уточнения

Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. До начала XX века в западной литературе обычно именовался Северо-Восточный проход. Этот путь наряду с Северо-Западным проходом и Трансполярным морским путём связывает Европу и Азию морскими путями через Северный Ледовитый океан.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Атомный ледокол Арктика