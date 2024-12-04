Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России

Сегодня, 3 декабря, исполняется 65 лет атомному ледокольному флоту России.
Российская Федерация — единственная страна, которая имеет флот атомных ледоколов. В его строю сегодня насчитывается более 40 ледоколов различных классов, из них несколько кораблей с ядерной установкой.
Головным судном флота является универсальный атомный ледокол "Арктика". Корабль проекта 22220 был построен по заказу "Росатома" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге.
"Арктика" — это самый мощный и большой атомоход в мире. Это не просто судно, это символ освоения огромного региона планеты — Арктики, символ технологического прогресса и российской мощи. Он один из самых современных и мощных ледоколов в мире, кто способен пробиваться сквозь многометровые ледовые поля.
Первый ледокол с именем "Арктика" был построен в СССР в 1972 году. Он стал первым в мире надводным судном, достигшим Северного полюса. Однако современный ледокол "Арктика" — это совершенно другое судно, заложенное в 2013 году и введённое в эксплуатацию в 2020 году.
Двухосадочная конструкция позволит использовать судно и в арктических водах, и в устьях полярных рек. "Арктика" работает в основном в западной части этой географической зоны: в Баренцевом, Карском и Печорском морях, а также на участках устья Енисея и Обской губы.
Ледокол обеспечивает судоходство — сопровождает караваны судов по Севморпути, сокращая время и стоимость доставки грузов.
Также он используется для проведения научных исследований в Арктике, изучения климатических изменений и морской флоры и фауны.
"Арктика" может выполнять спасательные операции в сложных ледовых условиях.
Ну и, наконец, обеспечивает поддержку морских нефтегазовых платформ и других российских объектов в Арктике.
С развитием ледокольного флота и освоением Арктики, роль ледокола "Арктика" будет весьма значима. Однако в отдалённом будущем "Росатомфлот" будет отказываться от устаревших атомных ледоколов, а их место займут пять новых судов проекта 22220 и три нового проекта 10510 "Лидер". Это новый проект универсальных двухосадочных атомных ледоколов с мощностью 120 МВт.
Так будет обеспечен количественный и качественный рост ледокольного флота РФ. Это позволит решать все задачи по обеспечению судоходства на Северному морскому пути и в ближайших регионах круглогодично и практически без ограничений.
Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. До начала XX века в западной литературе обычно именовался Северо-Восточный проход. Этот путь наряду с Северо-Западным проходом и Трансполярным морским путём связывает Европу и Азию морскими путями через Северный Ледовитый океан.
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