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Любовь Степушова

Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда?

Экономика » Правила игры » Бизнес

Джо Байден отправился с обещаниями больших инвестиций в Анголу, ранее входившую в зону влияния СССР. Правильный ли выбор сделала Луанда?

Железная дорога в Африке
Фото: NJR ZA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Железная дорога в Африке

Почему Байден выбрал Анголу для единственного визита в Африку

Это первый визит президента США в Африку за время исполнения обязанностей, и он проходит за два месяца до сложения им полномочий. Это, а также игнорирование претензий к Анголе по таким вопросам, как права человека, заставляет задуматься, а почему именно в Анголу он поехал.

В стиле "свой в доску" президент США в своём выступлении не вспомнил о разгоне демонстрантов в Уамбо, протестующих против инфляции, но похвалил ангольцев за их идею, "что все мужчины и женщины созданы равными", а также покаялся в работорговле и пообещал крупные инвестиции, в частности в проект "коридор Лобиту".

Ангола им выбрана потому, что там получается конкурировать с влиянием Китая и России в Африке. Так, Луанда вынудила продать долю российской алмазодобывающей компании "Алроса" (41%) в компании "Катока" оманскому инвестиционному фонду. Ангольцы сказали, что западные санкции мешают им развивать бизнес. А Китай так и не достиг соглашения о строительстве того самого "коридора Лобиту", которое перешло к американцам. Ангольцам не понравилось предложение Китая о 30-летней концессии.

Неблагодарная Ангола

Байден в своей сумбурной речи также поблагодарил президента Жуана Лоренсу за то, что "Ангола выступила против неспровоцированной войны России против Украины" и "теперь две страны стоят плечом к плечу, работая вместе каждый день ради взаимного блага наших народов". Ангольцы ему много аплодировали.

Они забыли, что в течение 15 лет после обретения страной независимости в 1975 году США всячески старались свергнуть правительство Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА), которое и сейчас является правящей партией. Советские же военнослужащие умирали за интересы ангольского народа, Советский Союз на свои кредиты поднимал экономику страны, строил армию, заводы, больницы, ГЭС "Капанда". Всё это забыто в пользу прихода больших денег из США, которые официально признали правительство Анголы только в 1993 году.

Можно ли сказать, что позиции России в Анголе утеряны (вместе с прощёнными кредитами)? Соревноваться в инвестициях в Анголу с США сейчас Москве бессмысленно. Луанда хотела бы присоединиться к БРИКС+. Но, признавая санкции против РФ, Лоренсу не осуществит своё желание.

Китай и США строят конкурирующие железные дороги

Конкуренция США и Китая будет в Анголе нарастать. Китайские компании инвестировали в страну около 12 млрд долларов за последнее десятилетие. И Китай будет конкурентом американскому "коридору Лобиту" в Демократическую республику Конго (ДРК) и Замбию, потому что после утери возможностей в Анголе строит аналогичный, но из Танзании. Как будут взаимодействовать китайская и американские железные дороги — неизвестно.

Ключевой целью обеих стран является экспорт кобальта и меди, а также других полезных ископаемых, добываемых в ДРК и Замбии. Эти минералы являются важными компонентами для производства аккумуляторов электромобилей, которые США и ЕС развивают в жёсткой конкуренции с Китаем.

"Коридор Лобиту" будет работать на неоколонизаторов

Вашингтон выделил кредит в размере 550 млн долларов для запуска проекта "коридор Лобиту" — от одноименного порта в центр Африки и до Танзании. Ведёт проект португальская компания Trafigura, которая совместно с тремя другими компаниями будет эксплуатировать железную дорогу в течение 30 лет по концессионному соглашению (это Анголе не показалось чрезмерным). В августе компания заявила, что отправила первый контейнер с полезными ископаемыми в США через порт Лобиту.

Однако "коридор Лобиту" сосредоточен на вывозной модели экономики, на добыче сырья в Африке, а затем его отправке и дальнейшей доставке на Запад. Чтобы проект был успешным для африканцев, цепочки поставок должны быть углублены по всему континенту с созданием долгосрочных рабочих мест. Однако США передали проект в частные руки. Сомнительно, что частник потянет такие задачи, это ему не выгодно.

Уточнения

Анго́ла также Ангола́ (порт. Angola [ɐ̃ˈɡɔlɐ]), официальное название — Респу́блика Анго́ла (порт. República de Angola [ʁɛˈpublikɐ dɨ ɐ̃ˈɡɔlɐ]) — государство в Южной Африке. Бывшая португальская колония, получившая независимость в 1975 году. Член ООН с 1 декабря 1976 года.

Жуа́н Мануэ́л Гонса́лвеш Лоре́нсу (порт. João Manuel Gonçalves Lourenço; 5 марта 1954, Лобиту, Португальская Западная Африка), в русскоязычном написании также встречаются варианты имени Жоау, Жоао и фамилии Лоуренсу — ангольский политик и государственный деятель, один из руководителей МПЛА, третий президент Анголы.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ангола джо байден
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