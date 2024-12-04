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Олег Артюков

Forsal: Россия сокрушает Запад в Арктике

В Польше считают, что Россия сокрушает Запад в Арктике
Экономика

В последнее время интерес мировых держав к Арктическому региону значительно вырос. Этот регион богат полезными ископаемыми и обладает огромным потенциалом для развития логистики.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Между Россией и западными странами разворачивается борьба за контроль над Северным Ледовитым океаном. США и их союзники проигрывают в этой борьбе, говорится в материале польского издания Forsal.

"Западные страны внезапно осознали, что проигрывают России и Китаю в борьбе за контроль над важным регионом мира. В Арктике уже много российских и китайских кораблей, и некоторые из них будут вооружены до зубов", — отмечает его автор.

Обозреватель Forsal полагает, что Россия и Китай имеют значительное преимущество перед западными странами в Арктическом регионе. Они инвестировали значительные средства в строительство ледокольного флота и создание необходимой инфраструктуры на северном побережье России.

И эти инвестиции уже приносят результаты. Если раньше в Арктике было только одно китайское научно-исследовательское судно, то теперь их пять. Москва пошла ещё дальше.

"Хуже того, действия России больше не имеют чисто экономический характер, и есть много признаков того, что они хотят использовать ледоколы не только для того, чтобы расколоть ледяное море, но и для обеспечения военного контроля над Северным морским путём", — уверяет автор польского издания.

Недавно в России был спущен на воду ледокол "Иван Папанин". Он способен бороться не только с ледяным покровом толщиной до 1,7 метра, но и вооружён корабельной пушкой и пусковыми установками крылатых ракет.

"Россия и Китай сокрушают Запад", — констатирует аналитик Forsal.

В Польше выражают сожаление, что западные страны только недавно включились в борьбу за Арктику. США, Канада и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве ледоколов.

Стоит заметить, впрочем, это более соглашение о намерениях, нежели основа для начала строительства ледоколов. И ещё не факт, что их действительно начнут строить в обозримой перспективе.

Так что догнать Россию этим трём странам будет непросто. Тем более, что у нашей страны уже есть более 40 ледоколов, многие из которых атомные.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай арктика
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