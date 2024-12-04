Oilprice: Европа расходует газ невиданными темпами

Европа стремительно расходует накопленные запасы газа

Европа стремительно истощает запасы природного газа, невиданными темпами за шесть лет. Сочетание холодной погоды и низких температур затрудняет отказ от запланированный от углеводородов, говорится в материале издания Oilprice.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

С начала официального зимнего сезона 1 октября уровень газа в хранилищах в ЕС и Великобритании снизился на 83 тераватт-часа (ТВт·ч). Это самый быстрый темп отбора с 2016 года, отметил энергетический аналитик Джон Кемп. Он подчеркнул, что этот показатель более чем в четыре раза превышает средний уровень за последнее десятилетие.

По данным Gas Infrastructure Europe, уровень газа в хранилищах всё ещё "комфортный", но значительно ниже, чем в предыдущие две зимы.

Данные Gas Infrastructure Europe по ежедневным закачкам и отборам вызывают тревогу. Например, немецкие газохранилища были заполнены на 90,93 процента по состоянию на 30 ноября, но отбор составил 831,6 ТВт·ч, а закачка — 44,38 ТВт·ч. Потребление страны в тот день достигло 888,83 ТВт·ч, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Общий объём газа в хранилищах ЕС составляет 85,47 процента от мощности, при этом отбор на 30 ноября составил 4 364 ТВт·ч, а закачка — 538 ТВт·ч. Суточное потребление газа в ЕС в тот день составило 3 761 ТВт·ч, поскольку солнечная энергия не могла обеспечить выработку, а ветер дул недостаточно стабильно, чтобы обеспечить сеть электроэнергией.

Период "тёмного штиля", когда солнечная энергия не может обеспечить выработку, а ветер дует недостаточно стабильно, чтобы обеспечить сеть электроэнергией, уже закончился, но Германия продолжает использовать много газа и ещё больше угля.

При таком уровне потребления, особенно после двух мягких зим, неудивительно, что цены вызывают опасения. Ноябрьский средний показатель европейского газового эталона TTF вырос на 16 процентов по сравнению с октябрём и достиг 47 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Это значительно выше трёхлетнего минимума в 25 евро за МВт·ч, который был достигнут в феврале этого года, как сообщил телеканал Euronews на прошлой неделе.

"Похолодание на другой стороне Атлантики усилило напряжённость на рынке: морозы обрушились на северо-запад Европы и северо-восток США", — говорится в недавней заметке Quantum Commodity Intelligence. Такая погода нормальна для зимы, но опять же, Европа за последние два года расслабилась, принимая удачу за успех в энергетической политике.

Теперь, помимо холодной зимы и снижения выработки ветровой энергии, континент столкнулся с новой опасностью: потерей остатков российского трубопроводного газа, поставляемого транзитом через Украину.

В Брюсселе, похоже, не видят в этом проблемы. Напротив, европейские власти стремятся полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Однако проблема в том, что альтернативные источники значительно дороже, и конкуренция за них жёсткая.

Но после того как еврокомиссар по энергетике высказала предположение о возможности закупки российского газа на границе с Украиной, ситуация может измениться.

Между тем, 31 декабря истекает срок действия контракта на транзит газа между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". При этом украинская сторона неоднократно заявляла о нежелании продлевать контракт. Это означает, что поток российского газа может прекратиться в середине зимы, цены неизбежно вырастут. Спрос на газ в Азии также растёт, как и спотовые цены на американский сжиженный природный газ (СПГ).

По данным агентства Kpler, в ноябре ожидается поставка в Европу 9,16 млн тонн СПГ, из которых 4,32 млн тонн — из США. Остальное будет импортировано из других источников, включая Россию.

Цены на газ растут. Общий рост цен на азиатском спотовом рынке в этом году достиг 76 процентов. Это привело к тому, что самые чувствительные импортёры вынуждены сократить потребление, освободив больше СПГ для Европы, но и цена на него соответствующая.

На сегодняшний день цены на спотовом рынке Северной Азии приближаются к 15 долларам за миллион британских тепловых единиц. Однако по прогнозам Goldman Sachs, они могут вырасти до 20 долларов за миллион БТЕ, если поставки газа в Европу сократятся ещё больше, а это практически неизбежно с наступлением зимы.

"Такая краткосрочная динамика обусловлена уязвимостью Европы, нехваткой свободных мощностей, потерей остаточного российского транзита через Украину и, я бы сказала, более холодным, чем обычно, началом зимы", — заявила соруководитель отдела исследований рынка сырьевых товаров "Голдман Сакс" Саманта Дарт в интервью агентству Reuters.

Европе грозит газовый кризис, который прогнозировался на зиму 2022-2023 годов. К счастью, из-за погодных условий и, возможно, изменения климата, его удалось отсрочить на два отопительных сезона.

Однако теперь, когда течение Эль-Ниньо уступает место Ла-Нинье, а зима возвращается к обычным холодам, Европа получила суровое напоминание о том, что ветряные турбины не вырабатывают энергию в безветренную погоду, а солнечные панели не работают под слоем снега.

К большому сожалению чиновников, ответственных за "энергетический переход", выбор стоит между сжиганием ископаемого топлива и замерзанием.