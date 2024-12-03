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Любовь Степушова

Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама

4:22
Экономика » Сырье » Металлы

Китай начал использовать своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама после введения экспортного контроля за другими редкоземельными металлами. Это точная атака в самое сердце военной промышленности США.

Вольфрам
Фото: Собственная работа by Alchemist-hp is licensed under Copyleft Attitude
Вольфрам

Китай ввёл ограничения на экспорт вольфрама

После ограничений с сентября на экспорт сурьмы с 1 декабря Китай начал ограничивать экспорт критически важного для военной промышленности США металла вольфрама.

Китай был крупнейшим источником импорта вольфрама в США в июне с долей 45%, по данным геологической службы США. Вольфрам — чрезвычайно твёрдый металл, используемый в производстве оружия, станков и полупроводников. Китай контролирует 80% цепочки поставок вольфрама, согласно Argus. Производители чипов тайваньская компания TSMC и американская Nvidia используют китайский вольфрам.

Как пишут китайские СМИ, министерство торговли Китая во исполнение закона Китайской Народной Республики об экспортном контроле и положений Китайской Народной Республики об экспортном контроле товаров двойного назначения в начале ноября дополнило список критически важных редкоземельных минералов, на экспорт которых надо подавать заявку на получение лицензий. В 2023 году в этот список попали галлий и германий.

Точный удар по ВПК США

"Соединённые Штаты и Запад уже много лет ограничивают экспорт технологий и оборудования в Китай. Теперь они почувствовали удар бумеранга", — пишет в Sohu китайский военный эксперт.

"Китай реализовал политику и меры экспортного контроля, которые являются взаимными контрмерами против США, западных стран и Европейского союза, установивших высокие импортные пошлины на автомобили на новых источниках энергии, производимых в Китае", — пишет другой автор.

По его словам, меры Китая по экспортному контролю полностью нарушили военное планирование США.

"Контратака Китая одновременно точна и чрезвычайно смертоносна. Военная промышленность США задушена и практически не имеет решения".

Между тем министерство обороны США запретило своим подрядчикам покупать добытый в Китае вольфрам с 1 января 2027 года. Минторговли США увеличило пошлины на китайский вольфрам на 25% в сентябре. Но с китайскими решениями это всё уже не важно для преодоления зависимости.

Отразится ли дефицит вольфрама на рынке на России?

Согласно официальным данным, США не добывали вольфрам в коммерческих целях с 2015 года, потому что это было невыгодно по сравнению с низкой себестоимостью китайского вольфрама. Сейчас на Западе распространено мнение, что вольфрамовая война будет полезна США, так как сделает добычу рентабельной из-за повышения цен. Также якобы близко к возобновлению производство в Южной Корее. Компания-разработчик намерена восстановить добычу на месторождении Сандонг примерно до 50% от потенциального уровня к лету 2025 года.

"В среднесрочной перспективе США придётся полагаться на "френдшоринг" (торговля с дружественными странами) для вольфрама", — сказала CNBC директор программы безопасности критических минералов в Центре стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран.

Остаётся неясным, касается ли новый список экспортного контроля импорта товаров двойного назначения из Китая в Россию. Во всяком случае вольфрам в РФ добывается на многих предприятиях, а микрочипы Россия покупает по параллельному импорту и секреты логистики не разглашаются.

Запасы вольфрамовой руды Китая составляют 50% мировых запасов, а его добыча составляет 80%. Его экспорт состоит в основном из сырья, такого как порошок оксида вольфрама, порошок карбида вольфрама и стержни. В 2023 году экспорт составит 19 тысяч тонн.

Уточнения

Вольфра́м — химический элемент 6-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы шестой группы, VIB) шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 74. Вольфрам — самый тугоплавкий из металлов. Относится к переходным металлам.

Сурьма́ — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; имеет атомный номер 51.  Известны четыре металлических аллотропных модификаций сурьмы, существующих при различных давлениях, и три аморфные модификации (взрывчатая, чёрная и жёлтая сурьма).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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