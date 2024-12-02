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Олег Артюков

В Финляндии не могут продать аутлет-деревню для туристов из России

В Финляндии не могут продать аутлет-деревню на границе с Россией
3:02
Экономика

В 2022 году в финском Виролахти закрылась аутлет-деревня Zsar, и с тех пор её не могут продать. Потенциальный покупатель не смог выплатить оговоренную сумму, так что продажа затянулась на два года, говорится в материале Yle.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

"Аутлет-деревня Zsar в Виролахти уже почти два года ищет нового владельца", — отмечает автор издания.

Аутлет-деревня Zsar открылась в конце 2018 года и была предназначена для туристов, пересекающих российско-финскую границу, которая находится в одном километре от КПП "Ваалимаа". Однако из-за пандемии коронавируса и пограничных ограничений место пришлось закрыть через полгода.

Подобные экономические трудности испытывают и другие приграничные города Финляндии из-за решения финских властей, которые в одностороннем порядке закрыли границу с Россией. Например, семейный центр отдыха Pajarinhovi также обанкротился из-за отсутствия российских туристов.

Ранее сообщалось, что вблизи восточной границы пустуют десятки тысяч складских помещений, которые были построены в период активного развития торговли с Россией. Из-за санкций экспорт Финляндии сократился на 30 процентов.

В 2023 году экономика Финляндии столкнулась с падением ВВП примерно на один процент. Для сравнения, в 2022 году наблюдался рост на 1,3 процента, а в 2021 году ВВП увеличился на 2,8 процента. Эти данные были опубликованы Статистическим управлением страны в середине марта 2024 года.

Стоит также отметить, что ВВП на душу населения в Финляндии снизился до уровня, который был до финансового кризиса 2008 года. Дефицит государственного сектора в 2023 году вырос до более чем семи миллиардов евро. В предыдущем году дефицит составлял 1,4 миллиарда евро.

На рост дефицита повлияли снижение налога на добавленную стоимость, рост заработной платы и другие факторы.

На экономику Финляндии негативно влияют, в том числе, низкие показатели в сфере строительства жилья. Ранее почти половина новых домов в районе Большого Хельсинки приобреталась для последующей сдачи в аренду.

Однако инвесторы в недвижимость утратили интерес к этому направлению из-за роста процентных ставок и увеличения количества свободных площадей на фоне сложившейся макроэкономической ситуации и геополитической напряжённости. При этом арендная плата практически не увеличилась.

Строительство жилья сокращается такими же темпами, как и во время экономического спада 1990-х годов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы граница финляндия
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